https://ria.ru/20240410/snt-1938987772.html

В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей

В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей - РИА Новости, 10.04.2024

В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей

Городские спасатели вызволили двух тонущих людей в садовом товариществе Оренбурга, которые приплыли на лодке покормить коз, но наткнулись на колючую проволоку и РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:08

2024-04-10T08:08

2024-04-10T09:42

происшествия

оренбург

заречный

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Городские спасатели вызволили двух тонущих людей в садовом товариществе Оренбурга, которые приплыли на лодке покормить коз, но наткнулись на колючую проволоку и начали тонуть, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из СНТ, расположенном в Зауральной части Оренбурга, за микрорайоном Заречный. "Спасатели городской аварийно-спасательной службы выехали по заявке в этот микрорайон. Территория подтоплена, поэтому передвижение возможно только на лодках. Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть. Спасатели подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены", - говорится в релизе. По последним данным администрации города, за ночь уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 сантиметров и составил 965 сантиметров. Гидрологи прогнозируют повышение воды в водоеме до 70 сантиметров за сутки. В Оренбургской области введен режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

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заречный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение двух тонущих людей в Оренбурге В Оренбурге удалось спасти двух тонущих людей, которые приплыли на лодке покормить коз, но дальше все пошло не по плану, и они наткнулись на колючую проволоку 2024-04-10T08:08 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, заречный, оренбургская область, наводнения в россии — 2024