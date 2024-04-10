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В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей
В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей - РИА Новости, 10.04.2024
В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей
Городские спасатели вызволили двух тонущих людей в садовом товариществе Оренбурга, которые приплыли на лодке покормить коз, но наткнулись на колючую проволоку и РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:08
2024-04-10T08:08
2024-04-10T09:42
происшествия
оренбург
заречный
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Городские спасатели вызволили двух тонущих людей в садовом товариществе Оренбурга, которые приплыли на лодке покормить коз, но наткнулись на колючую проволоку и начали тонуть, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из СНТ, расположенном в Зауральной части Оренбурга, за микрорайоном Заречный. "Спасатели городской аварийно-спасательной службы выехали по заявке в этот микрорайон. Территория подтоплена, поэтому передвижение возможно только на лодках. Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть. Спасатели подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены", - говорится в релизе. По последним данным администрации города, за ночь уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 сантиметров и составил 965 сантиметров. Гидрологи прогнозируют повышение воды в водоеме до 70 сантиметров за сутки. В Оренбургской области введен режим ЧС федерального значения.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939004535_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_bb365d143e997222bb5339fbfab0213d.jpg
Спасение двух тонущих людей в Оренбурге
В Оренбурге удалось спасти двух тонущих людей, которые приплыли на лодке покормить коз, но дальше все пошло не по плану, и они наткнулись на колючую проволоку
2024-04-10T08:08
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, заречный, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Заречный, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших людей
В затопленном СНТ в Оренбурге спасли двух тонувших на лодке людей
УФА, 10 апр – РИА Новости. Городские спасатели вызволили двух тонущих людей в садовом товариществе Оренбурга, которые приплыли на лодке покормить коз, но наткнулись на колючую проволоку и начали тонуть, сообщили в пресс-службе мэрии города.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из СНТ, расположенном в Зауральной части Оренбурга, за микрорайоном Заречный
.
"Спасатели городской аварийно-спасательной службы выехали по заявке в этот микрорайон. Территория подтоплена, поэтому передвижение возможно только на лодках. Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть. Спасатели подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены", - говорится в релизе.
По последним данным администрации города, за ночь уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 сантиметров и составил 965 сантиметров. Гидрологи прогнозируют повышение воды в водоеме до 70 сантиметров за сутки.
В Оренбургской области
введен режим ЧС федерального значения.