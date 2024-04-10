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Рада хочет ввести штраф до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/shtraf-1939122849.html
Рада хочет ввести штраф до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации
Рада хочет ввести штраф до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 10.04.2024
Рада хочет ввести штраф до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации
Принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:58
2024-04-10T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от 385 до 1,5 тысячи долларов, сообщило украинское издание "Страна". В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ пройти медкомиссию во время мобилизации. "За уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч гривен - 25 тысяч гривен (436 – 641 доллар – ред.), как и рекомендовал комитет... Для чиновников штраф больше – 34 тысячи - 59,5 тысячи гривен (872 – 1,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240410/vosstanovlenie-1939105777.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Рада хочет ввести штраф до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации

Рада одобрила проект о штрафе до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от 385 до 1,5 тысячи долларов, сообщило украинское издание "Страна".
В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ пройти медкомиссию во время мобилизации.
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"За уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч гривен - 25 тысяч гривен (436 – 641 доллар – ред.), как и рекомендовал комитет... Для чиновников штраф больше – 34 тысячи - 59,5 тысячи гривен (872 – 1,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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