https://ria.ru/20240410/shkola-1939062420.html

Власти поручили вернуть в Орске 10-11 классы к очному обучению

Власти поручили вернуть в Орске 10-11 классы к очному обучению - РИА Новости, 10.04.2024

Власти поручили вернуть в Орске 10-11 классы к очному обучению

Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова сообщила о поручении вернуть 10-11 классы к очному обучению в Орске. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:45

2024-04-10T12:45

2024-04-10T13:07

общество

оренбургская область

орск

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

россия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова сообщила о поручении вернуть 10-11 классы к очному обучению в Орске."Поручено вернуть 10-11 классы к очному обучению… Необходимо обеспечить дальнейшее обучение выпускников", - заявила Савинова на встрече главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и главы Оренбургской области Дениса Паслера с местными жителями.Она уточнила, что детей распределят в школы, которые расположены в городе на безопасном расстоянии от затопления.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/ostanina-1938857912.html

оренбургская область

орск

россия

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общество, оренбургская область, орск, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, россия, наводнения в россии — 2024