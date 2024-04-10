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"Единый каталог услуг" экономит время и персонализирует подбор сервисов - РИА Новости, 10.04.2024
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16:18 10.04.2024 (обновлено: 16:19 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/servis-1939131643.html
"Единый каталог услуг" экономит время и персонализирует подбор сервисов
"Единый каталог услуг" экономит время и персонализирует подбор сервисов - РИА Новости, 10.04.2024
"Единый каталог услуг" экономит время и персонализирует подбор сервисов
Единый каталог услуг (ЕКУ) теперь доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", он объединяет информацию о государственных и коммерческих услугах и мерах... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:18
2024-04-10T16:19
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Единый каталог услуг (ЕКУ) теперь доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", он объединяет информацию о государственных и коммерческих услугах и мерах поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляя компаниям персонифицированные сведения о доступных сервисах органов власти и организаций поддержки внешней торговли на федеральном и региональном уровнях, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).Презентация ЕКУ прошла 10 апреля в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ."ЕКУ использует данные от различных государственных институтов и коммерческих провайдеров и авторизованным пользователям отображает услуги и меры поддержки в зависимости от параметров клиента. На данный момент в ЕКУ собрано более 370 мер поддержки и услуг от более чем 70 организаций, включая государственные и региональные органы исполнительной власти, институты развития и финансовые организации", - сообщает РЭЦ.Среди ключевых преимуществ ЕКУ - экономия времени на поиск необходимых услуг, прозрачность и понятность условий их получения, а также персонализированный подбор услуг под конкретные параметры клиента."Экспортер или потенциальный экспортер на своем клиентском пути сталкивается с четырьмя группами задач, которые вам надо решать. Нужна аналитика, которая позволяет бизнесу принять правильные маркетинговые управленческие решения, кроме того - различные бизнес-сервисы, будь то финансовые услуги, агенты по логистике или помощь в выводе на маркетплейсы. И, конечно, господдержка, которая в свою очередь делится на получение компенсации и на получение различных разрешительных документов. Эти группы задач мы постарались реализовать в виде сервисов. Сейчас на платформе существует более 125 услуг, навигация в них иногда будет сложной, поэтому сегодня мы презентуем наш новый сервис – "Единый каталог услуг", который позволяет совершенно в новом, проактивном формате навигировать вас по нашим мерам поддержки", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Для доступа в Единый каталог услуг в сфере ВЭД не требуется даже авторизация, он доступен абсолютно для каждого, но регистрация на платформе "Мой экспорт" позволит уже при входе в него подбирать наиболее подходящие для пользователя услуги.Для более подробного ознакомления со всеми возможностями ЕКУ 15 апреля в 11:00 по московскому времени состоится вебинар, на котором будут представлены все функции нового сервиса. Зарегистрироваться на него можно по ссылке, которая в ближайшие дни будет размещена в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".
https://ria.ru/20240409/sertifikat-1938830527.html
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

"Единый каталог услуг" экономит время и персонализирует подбор сервисов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Деловая сессия на тему "Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы"
Выставка Россия. Деловая сессия на тему Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Деловая сессия на тему "Как цифровизация изменила и продолжает менять экспортные процессы"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Единый каталог услуг (ЕКУ) теперь доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", он объединяет информацию о государственных и коммерческих услугах и мерах поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляя компаниям персонифицированные сведения о доступных сервисах органов власти и организаций поддержки внешней торговли на федеральном и региональном уровнях, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
Презентация ЕКУ прошла 10 апреля в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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"ЕКУ использует данные от различных государственных институтов и коммерческих провайдеров и авторизованным пользователям отображает услуги и меры поддержки в зависимости от параметров клиента. На данный момент в ЕКУ собрано более 370 мер поддержки и услуг от более чем 70 организаций, включая государственные и региональные органы исполнительной власти, институты развития и финансовые организации", - сообщает РЭЦ.
Среди ключевых преимуществ ЕКУ - экономия времени на поиск необходимых услуг, прозрачность и понятность условий их получения, а также персонализированный подбор услуг под конкретные параметры клиента.
"Экспортер или потенциальный экспортер на своем клиентском пути сталкивается с четырьмя группами задач, которые вам надо решать. Нужна аналитика, которая позволяет бизнесу принять правильные маркетинговые управленческие решения, кроме того - различные бизнес-сервисы, будь то финансовые услуги, агенты по логистике или помощь в выводе на маркетплейсы. И, конечно, господдержка, которая в свою очередь делится на получение компенсации и на получение различных разрешительных документов. Эти группы задач мы постарались реализовать в виде сервисов. Сейчас на платформе существует более 125 услуг, навигация в них иногда будет сложной, поэтому сегодня мы презентуем наш новый сервис – "Единый каталог услуг", который позволяет совершенно в новом, проактивном формате навигировать вас по нашим мерам поддержки", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Для доступа в Единый каталог услуг в сфере ВЭД не требуется даже авторизация, он доступен абсолютно для каждого, но регистрация на платформе "Мой экспорт" позволит уже при входе в него подбирать наиболее подходящие для пользователя услуги.
Для более подробного ознакомления со всеми возможностями ЕКУ 15 апреля в 11:00 по московскому времени состоится вебинар, на котором будут представлены все функции нового сервиса. Зарегистрироваться на него можно по ссылке, которая в ближайшие дни будет размещена в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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