https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html

"Мы занимаем, они тратят". Сенатор раскрыл, куда идут деньги США на Украине

"Мы занимаем, они тратят". Сенатор раскрыл, куда идут деньги США на Украине - РИА Новости, 10.04.2024

"Мы занимаем, они тратят". Сенатор раскрыл, куда идут деньги США на Украине

Украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:28

2024-04-10T20:28

2024-04-10T21:12

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax."Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве – прим.ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране", — потребовал он.Политик также подчеркнул, что Украину нельзя принимать в НАТО, поскольку подобный шаг приведет лишь к глобальным катастрофическим последствиям.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html

украина

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в мире, украина, сша, алабама, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины