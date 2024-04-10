https://ria.ru/20240410/semya-1939089540.html
Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации
Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 10.04.2024
Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации
Семья с 26 детьми из Алтайского края отправила посылки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:22
2024-04-10T14:22
2024-04-10T14:22
надежные люди
алтайский край
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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БАРНАУЛ, 10 апр — РИА Новости. Семья с 26 детьми из Алтайского края отправила посылки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Алтайские разведчики поблагодарили многодетную семью за подарки. Многодетная семья Безматерных, которая воспитывает 26 детей, второй раз собрала подарки для бойцов СВО", — написали представители "Народного фронта" в своём Telegram-канале. В сообщении уточняется, что первую посылку — шоперы с продуктами — получили разведчики 35-й Алейской бригады. "Выражаем искреннюю благодарность Безматерных Любови Сергеевне и её многодетной семье за гуманитарную помощь, которую нам прислали", – отметили разведчики.
https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Алтайский край, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
БАРНАУЛ, 10 апр — РИА Новости. Семья с 26 детьми из Алтайского края отправила посылки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта".
"Алтайские разведчики поблагодарили многодетную семью за подарки. Многодетная семья Безматерных, которая воспитывает 26 детей, второй раз собрала подарки для бойцов СВО", — написали представители "Народного фронта" в своём Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что первую посылку — шоперы с продуктами — получили разведчики 35-й Алейской бригады.
"Выражаем искреннюю благодарность Безматерных Любови Сергеевне и её многодетной семье за гуманитарную помощь, которую нам прислали", – отметили разведчики.