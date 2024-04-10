https://ria.ru/20240410/semya-1939089540.html

Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации

Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 10.04.2024

Алтайская семья с 26 детьми отправила посылки участникам спецоперации

Семья с 26 детьми из Алтайского края отправила посылки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:22

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сво

гуманитарная помощь

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БАРНАУЛ, 10 апр — РИА Новости. Семья с 26 детьми из Алтайского края отправила посылки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Алтайские разведчики поблагодарили многодетную семью за подарки. Многодетная семья Безматерных, которая воспитывает 26 детей, второй раз собрала подарки для бойцов СВО", — написали представители "Народного фронта" в своём Telegram-канале. В сообщении уточняется, что первую посылку — шоперы с продуктами — получили разведчики 35-й Алейской бригады. "Выражаем искреннюю благодарность Безматерных Любови Сергеевне и её многодетной семье за гуманитарную помощь, которую нам прислали", – отметили разведчики.

https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html

алтайский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, сво, гуманитарная помощь, благотворительность