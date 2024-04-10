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ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.04.2024
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18:41 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939176904.html
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.04.2024
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель
Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:41
2024-04-10T18:41
россия
москва
жозеп боррель
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента. "Сейчас страны ЕС обсуждают новый санкционный режим против России, я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки", - сообщил он. Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России. В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека. Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления". Всего в ЕС в настоящее время действуют уже более 40 санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html
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россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель

Боррель надеется, что новый санкционный режим против России утвердят очень скоро

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента.
"Сейчас страны ЕС обсуждают новый санкционный режим против России, я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки", - сообщил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
13 ноября 2023, 19:11
Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России.
В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека.
Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления".
Всего в ЕС в настоящее время действуют уже более 40 санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши
29 января, 12:55
 
РоссияМоскваЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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