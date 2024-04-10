https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939176904.html

ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель

ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.04.2024

ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель

Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:41

2024-04-10T18:41

2024-04-10T18:41

россия

москва

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента. "Сейчас страны ЕС обсуждают новый санкционный режим против России, я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки", - сообщил он. Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России. В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека. Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления". Всего в ЕС в настоящее время действуют уже более 40 санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html

https://ria.ru/20240129/aziya-1924113622.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз