https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939176904.html
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.04.2024
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель
Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:41
2024-04-10T18:41
2024-04-10T18:41
россия
москва
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента. "Сейчас страны ЕС обсуждают новый санкционный режим против России, я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки", - сообщил он. Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России. В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека. Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления". Всего в ЕС в настоящее время действуют уже более 40 санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html
https://ria.ru/20240129/aziya-1924113622.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС обсуждает новые санкции против России, заявил Боррель
Боррель надеется, что новый санкционный режим против России утвердят очень скоро
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Страны ЕС в настоящее время обсуждают новый режим санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента.
"Сейчас страны ЕС обсуждают новый санкционный режим против России, я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки", - сообщил он.
Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России.
В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека.
Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления".
Всего в ЕС в настоящее время действуют уже более 40 санкционных режимов.
В Москве
не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.