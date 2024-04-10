https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939143984.html

Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС

Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС - РИА Новости, 10.04.2024

Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС

Российские предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:52

2024-04-10T16:52

2024-04-10T18:22

евросоюз

михаил фридман

еврокомиссия

петр авен

европейский суд общей юрисдикции

россия

украина

люксембург (округ)

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Российские предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза."Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры в отношении (бизнесменов. — Прим. ред.) остаются в силе", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о снятии санкций с Авена и Фридмана."Мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", — добавил собеседник агентства.При этом он отметил, что "решения суда касаются юридических требований", а не санкционной политики ЕС в целом.По словам представителя Евросоюза, Совет ЕС прилагает все усилия, чтобы санкционные списки соответствовали всем юридическим требованиям с учетом судебной практики.Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Соответствующие постановления "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", — сказал председатель суда, зачитывая решение. При этом суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы бизнесменов, связанные с рассмотрением дела.Иски российских предпринимателей рассматривал суд первой инстанции, решения еще можно оспорить.Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для их включения в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые меры являются чрезмерными и не соответствуют заявленной цели Совета ЕС.Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций. После введения в июне этого года 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в ЕС или пересекать территорию транзитом.Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", впервые ввели в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлеваются.Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Санкции отменили в отношении бывшей жены бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя и экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. В сентябре прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.

https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

россия

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люксембург (округ)

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евросоюз, михаил фридман, еврокомиссия, петр авен, европейский суд общей юрисдикции, россия, украина, люксембург (округ), дмитрий овсянников