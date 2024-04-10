https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939143984.html
Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС
Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС - РИА Новости, 10.04.2024
Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС
Российские предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:52
2024-04-10T16:52
2024-04-10T18:22
евросоюз
михаил фридман
еврокомиссия
петр авен
европейский суд общей юрисдикции
россия
украина
люксембург (округ)
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Российские предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза."Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры в отношении (бизнесменов. — Прим. ред.) остаются в силе", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о снятии санкций с Авена и Фридмана."Мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", — добавил собеседник агентства.При этом он отметил, что "решения суда касаются юридических требований", а не санкционной политики ЕС в целом.По словам представителя Евросоюза, Совет ЕС прилагает все усилия, чтобы санкционные списки соответствовали всем юридическим требованиям с учетом судебной практики.Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Соответствующие постановления "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", — сказал председатель суда, зачитывая решение. При этом суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы бизнесменов, связанные с рассмотрением дела.Иски российских предпринимателей рассматривал суд первой инстанции, решения еще можно оспорить.Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для их включения в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые меры являются чрезмерными и не соответствуют заявленной цели Совета ЕС.Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций. После введения в июне этого года 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в ЕС или пересекать территорию транзитом.Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", впервые ввели в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлеваются.Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Санкции отменили в отношении бывшей жены бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя и экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. В сентябре прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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евросоюз, михаил фридман, еврокомиссия, петр авен, европейский суд общей юрисдикции, россия, украина, люксембург (округ), дмитрий овсянников
Евросоюз, Михаил Фридман, Еврокомиссия, Петр Авен, Европейский суд общей юрисдикции, Россия, Украина, Люксембург (округ), Дмитрий Овсянников
Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, сообщил представитель ЕС
Представитель ЕС: Фридман и Авен, несмотря на решение суда, пока под санкциями
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Российские предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.
«
"Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры в отношении (бизнесменов. — Прим. ред.) остаются в силе", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о снятии санкций с Авена и Фридмана.
«
"Мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", — добавил собеседник агентства.
При этом он отметил, что "решения суда касаются юридических требований", а не санкционной политики ЕС в целом.
По словам представителя Евросоюза, Совет ЕС прилагает все усилия, чтобы санкционные списки соответствовали всем юридическим требованиям с учетом судебной практики.
Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Соответствующие постановления "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", — сказал председатель суда, зачитывая решение. При этом суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы бизнесменов, связанные с рассмотрением дела.
Иски российских предпринимателей рассматривал суд первой инстанции, решения еще можно оспорить.
Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для их включения в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые меры являются чрезмерными и не соответствуют заявленной цели Совета ЕС.
Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России
или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.
В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций. После введения в июне этого года 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в ЕС или пересекать территорию транзитом.
Индивидуальные санкции против граждан России и Украины
, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", впервые ввели в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлеваются.
Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге
. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
Санкции отменили в отношении бывшей жены бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя
и экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова
. В сентябре прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина
, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.