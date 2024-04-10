https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html
Россия расширила санкции против Британии
Россия расширила санкции против Британии - РИА Новости, 10.04.2024
Россия расширила санкции против Британии
Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса Лондона, сообщил МИД. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:58
2024-04-10T15:58
2024-04-10T18:16
россия
великобритания
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса Лондона, сообщил МИД."В ответ на <...> враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании", — уточнили на Смоленской площади.Подчеркивается, что британское правительство активно использует механизм санкций и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию.Так, въезд в Россию запретили сотрудникам британских компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы "Филдфишер", а также Министерства предпринимательства и торговли.В частности, Micro Focus предоставляет киевским силовикам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые для сбора данных и нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.В список также вошли причастные к попыткам навязать странам Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних санкций."Стремясь задушить российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран", — подчеркнули в МИД.Министерство продолжит работу над расширением санкционного списка.Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе в вопросе передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, Киев сможет победить, если Запад окажет ему заслуженную поддержку.
https://ria.ru/20240409/aktivy-1938934847.html
https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Великобритания, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия расширила санкции против Британии
Россия закрыла въезд сотрудникам британских IT-компаний Cisco, NEC и Micro Focus
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса Лондона, сообщил МИД
.
"В ответ на <...> враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании", — уточнили на Смоленской площади.
Подчеркивается, что британское правительство активно использует механизм санкций и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию.
Так, въезд в Россию запретили сотрудникам британских компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco
, ассоциации TechUK, юридической фирмы "Филдфишер", а также Министерства предпринимательства и торговли.
В частности, Micro Focus предоставляет киевским силовикам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые для сбора данных и нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.
В список также вошли причастные к попыткам навязать странам Центральной Азии
соблюдение нелегитимных односторонних санкций.
«
"Стремясь задушить российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран", — подчеркнули в МИД.
Министерство продолжит работу над расширением санкционного списка.
Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе в вопросе передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, Киев сможет победить, если Запад окажет ему заслуженную поддержку.