https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html

Россия расширила санкции против Британии

Россия расширила санкции против Британии - РИА Новости, 10.04.2024

Россия расширила санкции против Британии

Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса Лондона, сообщил МИД. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:58

2024-04-10T15:58

2024-04-10T18:16

россия

великобритания

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса Лондона, сообщил МИД."В ответ на <...> враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании", — уточнили на Смоленской площади.Подчеркивается, что британское правительство активно использует механизм санкций и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию.Так, въезд в Россию запретили сотрудникам британских компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы "Филдфишер", а также Министерства предпринимательства и торговли.В частности, Micro Focus предоставляет киевским силовикам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые для сбора данных и нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.В список также вошли причастные к попыткам навязать странам Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних санкций."Стремясь задушить российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран", — подчеркнули в МИД.Министерство продолжит работу над расширением санкционного списка.Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе в вопросе передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, Киев сможет победить, если Запад окажет ему заслуженную поддержку.

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https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html

https://ria.ru/20240410/antanta-1939077582.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)