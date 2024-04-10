Рейтинг@Mail.ru
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков
Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:02
2024-04-10T13:02
россия
дмитрий песков
петр авен
михаил фридман
европейский суд общей юрисдикции
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. "В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, петр авен, михаил фридман, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Петр Авен, Михаил Фридман, Европейский суд общей юрисдикции, Евросоюз, В мире
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков

Песков: санкции против России позорят тех, кто их принимал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС.
"В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют
10:37
 
РоссияДмитрий ПесковПетр АвенМихаил ФридманЕвропейский суд общей юрисдикцииЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала