https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html

Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков

Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024

Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков

Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:02

2024-04-10T13:02

2024-04-10T13:02

россия

дмитрий песков

петр авен

михаил фридман

европейский суд общей юрисдикции

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. "В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, петр авен, михаил фридман, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз, в мире