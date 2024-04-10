https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков
Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:02
2024-04-10T13:02
2024-04-10T13:02
россия
дмитрий песков
петр авен
михаил фридман
европейский суд общей юрисдикции
евросоюз
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. "В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, петр авен, михаил фридман, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Петр Авен, Михаил Фридман, Европейский суд общей юрисдикции, Евросоюз, В мире
Россия считает санкции незаконными и деструктивными, заявил Песков
Песков: санкции против России позорят тех, кто их принимал