https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939060787.html

Адвокаты прокомментировали внесение Фридмана и Авена в санкционные списки

Адвокаты прокомментировали внесение Фридмана и Авена в санкционные списки - РИА Новости, 10.04.2024

Адвокаты прокомментировали внесение Фридмана и Авена в санкционные списки

Адвокаты российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана заявили РИА Новости, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:36

2024-04-10T12:36

2024-04-10T13:07

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ЛЮКСЕМБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Адвокаты российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана заявили РИА Новости, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами."Сегодняшнее решение имеет огромное значение. Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были абсолютно беспочвенны. Вводить санкции против них было контрпродуктивной ошибкой. Они не должны быть в списках ЕС или в каких-либо других списках. Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал будет услышан в ЕС и за его пределами", - говорится в совместном заявлении адвокатов, переданном РИА Новости.Интересы предпринимателей в суде представляли базирующиеся во Франции европейские адвокаты Тьери Марембер, Аарон Басс и Роджер Герсон.Ранее в среду Суд ЕС общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков. Иски российских предпринимателей против Совета ЕС рассматривались в суде первой инстанции и еще могут быть опротестованы.Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными. Такие меры, по мнению предпринимателей, не соответствуют заявленной цели Совета ЕС и могли бы быть заменены на менее жесткие ограничения.Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций.После введения в июне этого года 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. 14 сентября прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html

https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html

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Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, россия, экономика, михаил фридман, евросоюз, петр авен, дмитрий овсянников, люксембург (округ), украина