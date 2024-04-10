https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939025487.html

Суд ЕС отменил персональные санкции против Фридмана

Суд ЕС отменил персональные санкции против Фридмана - РИА Новости, 10.04.2024

Суд ЕС отменил персональные санкции против Фридмана

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российского предпринимателя Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:50

2024-04-10T10:50

2024-04-10T11:27

михаил фридман

евросоюз

люксембург (округ)

европейский суд общей юрисдикции

в мире

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ЛЮКСЕМБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российского предпринимателя Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, передает корреспондент РИА Новости из здания Суда ЕС в Люксембурге.Соответствующие постановления Совета ЕС "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", сказал председатель суда, зачитывавший решение. При этом суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы Фридмана, связанные с рассмотрением данного дела.Иски российских предпринимателей против Совета ЕС рассматривались в суде первой инстанции и могут быть оспорены.Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными. Такие меры, по мнению предпринимателей, не соответствуют заявленной цели Совета ЕС и могли бы быть заменены на менее жесткие ограничения.Также они указывают, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.В суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций. После введения в июне этого года 13-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. 14 сентября прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934969506.html

https://rsport.ria.ru/20240320/mazepin-1934421923.html

https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html

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михаил фридман, евросоюз, люксембург (округ), европейский суд общей юрисдикции, в мире