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США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют - РИА Новости, 10.04.2024
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10:37 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939021917.html
США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют
США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют - РИА Новости, 10.04.2024
США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют
Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:37
2024-04-10T10:37
экономика
россия
сша
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", - говорится в письменных показаниях Адеймо перед слушаниями в сенате. Так, Адейемо заявил, что необходимо ввести инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов. Иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, оказывающие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций, поэтому США не могут ввести против них санкции или ограничить их операции. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938939183.html
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экономика, россия, сша, москва, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России
США хотят ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют

Минфин США хочет ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", - говорится в письменных показаниях Адеймо перед слушаниями в сенате.
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Так, Адейемо заявил, что необходимо ввести инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов. Иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, оказывающие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций, поэтому США не могут ввести против них санкции или ограничить их операции.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияСШАМоскваВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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