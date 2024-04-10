https://ria.ru/20240410/sandu-1938990751.html

Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул

Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024

Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что справедливого решения по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации против... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:38

2024-04-10T08:38

2024-04-10T09:12

в мире

гагаузия

молдавия

майя санду

евгения гуцул

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что справедливого решения по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации против действующего президента Молдавии Майи Санду ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти. Ранее Гуцул сообщила, что подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Молдавский президент ранее заявила, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". "Пока у власти партия "Действие и солидарность", конечно, никакого справедливого решения не будет. На сегодняшний день у президента Республики Молдова неприкосновенность, гарантированная конституцией Республики Молдова. Этим она и прикрывается", - сказала Гуцул. Она сообщила, что юристы уже работают над этим вопросом, Санду, по ее словам, должна ответить за оскорбления в адрес жителей и главы Гагаузии. "Совсем скоро, я уверена, что (ее) власти придет конец, и она будет отвечать. Будет отвечать и перед гражданами Республики Молдова, и перед судом за свои действия, за свои оскорбления", - подчеркнула Гуцул. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, евгения гуцул