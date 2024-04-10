https://ria.ru/20240410/sandu-1938990751.html
Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул
Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что справедливого решения по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации против... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:38
2024-04-10T08:38
2024-04-10T09:12
в мире
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молдавия
майя санду
евгения гуцул
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что справедливого решения по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации против действующего президента Молдавии Майи Санду ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти. Ранее Гуцул сообщила, что подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Молдавский президент ранее заявила, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". "Пока у власти партия "Действие и солидарность", конечно, никакого справедливого решения не будет. На сегодняшний день у президента Республики Молдова неприкосновенность, гарантированная конституцией Республики Молдова. Этим она и прикрывается", - сказала Гуцул. Она сообщила, что юристы уже работают над этим вопросом, Санду, по ее словам, должна ответить за оскорбления в адрес жителей и главы Гагаузии. "Совсем скоро, я уверена, что (ее) власти придет конец, и она будет отвечать. Будет отвечать и перед гражданами Республики Молдова, и перед судом за свои действия, за свои оскорбления", - подчеркнула Гуцул. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул
Справедливого решения по иску к Санду ждать не стоит, заявила Гуцул
Гуцул: справедливого решения по иску к Санду не будет, пока ее партия у власти
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что справедливого решения по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации против действующего президента Молдавии Майи Санду ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти.
Ранее Гуцул сообщила, что подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Молдавский президент ранее заявила, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии
членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства".
"Пока у власти партия "Действие и солидарность", конечно, никакого справедливого решения не будет. На сегодняшний день у президента Республики Молдова неприкосновенность, гарантированная конституцией Республики Молдова. Этим она и прикрывается", - сказала Гуцул.
Она сообщила, что юристы уже работают над этим вопросом, Санду, по ее словам, должна ответить за оскорбления в адрес жителей и главы Гагаузии.
"Совсем скоро, я уверена, что (ее) власти придет конец, и она будет отвечать. Будет отвечать и перед гражданами Республики Молдова, и перед судом за свои действия, за свои оскорбления", - подчеркнула Гуцул.