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Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором - РИА Новости, 10.04.2024
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:00
2024-04-10T05:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир хохлов
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые "наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина". Швейцарский президент ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html
https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир хохлов
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Хохлов, Специальная военная операция на Украине
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором

Депутат ГД Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
15 января, 20:51
"Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые "наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России
28 марта, 21:22
Швейцарский президент ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
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Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине
01:10
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине
24 февраля, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир Хохлов
 
 
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