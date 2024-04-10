https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html

Рынок для продукции местных фермеров откроют в Петрозаводске

Рынок для продукции местных фермеров откроют в Петрозаводске - РИА Новости, 10.04.2024

Рынок для продукции местных фермеров откроют в Петрозаводске

Сельскохозяйственный рынок планируют открыть в Петрозаводске, где свою продукцию будут продавать местные фермеры, сообщает пресс-служба правительства Республики РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:23

2024-04-10T17:23

2024-04-10T19:41

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петрозаводск

республика карелия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сельскохозяйственный рынок планируют открыть в Петрозаводске, где свою продукцию будут продавать местные фермеры, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия. 9 апреля Минпромторг Карелии и ООО "Карьяла Ивент" подписали соглашение о намерениях создать в Петрозаводске общественно-культурный, досуговый, торговый и спортивный комплекс. "Данная площадь станет отличным местом притяжения не только для туристов, но и жителей города. На крытом сельскохозяйственном рынке планируется разместить местных фермеров, чтобы обеспечить низкую стоимость на продукцию, места для торговли будут предоставляться на льготных условиях", - сказал министр промышленности и торговли Республики Карелия Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, автор проекта, генеральный директор ООО "Карьяла Ивент" Дмитрий Макаров заявил, что проектом предусмотрено создание обустроенной площади, которая будет включать крытый сельскохозяйственный рынок, объекты общественного питания, концертную площадь, спортивную зону, а также этнографическую деревню в карельском стиле.

https://ria.ru/20240410/onlayn-torgovlya-1939026895.html

петрозаводск

республика карелия

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, петрозаводск, республика карелия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)