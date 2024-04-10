https://ria.ru/20240410/ryazan-1939172109.html

Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани

Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани - РИА Новости, 10.04.2024

Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани

В Рязани открылся обновленный Театр юного зрителя, здание которого является одним из старейших в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:21

2024-04-10T18:21

2024-04-10T18:21

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. В Рязани открылся обновленный Театр юного зрителя, здание которого является одним из старейших в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Открылся обновлённый Театр юного зрителя. Здание на Соборной (улица в Рязани) — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860-1862 годах. Сам Театр юного зрителя разместился в нём в годы Великой Отечественной войны и стал излюбленным местом культурного досуга рязанцев", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что реконструкцию здания удалось провести благодаря нацпроекту "Культура". Изначально работы планировали провести в 2022-2024 годах. Однако регион получил дополнительную федеральную поддержку, что позволило завершить их на год раньше. По словам Малкова, в рамках проведенных работ укреплен фундамент, обновлены фасад и окна, отремонтирована кровля, проведена внутренняя отделка, заменено сценическое и инженерное оборудование. Кроме того, отреставрирован лепной декор в зрительном зале и фойе, приведена в порядок прилегающая территория. "Театр стал частью нашего большого пешеходного маршрута. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240403/podderzhka-1937581488.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков