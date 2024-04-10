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Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани - РИА Новости, 10.04.2024
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Рязанская область
 
18:21 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ryazan-1939172109.html
Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани
Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани - РИА Новости, 10.04.2024
Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани
В Рязани открылся обновленный Театр юного зрителя, здание которого является одним из старейших в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:21
2024-04-10T18:21
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. В Рязани открылся обновленный Театр юного зрителя, здание которого является одним из старейших в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Открылся обновлённый Театр юного зрителя. Здание на Соборной (улица в Рязани) — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860-1862 годах. Сам Театр юного зрителя разместился в нём в годы Великой Отечественной войны и стал излюбленным местом культурного досуга рязанцев", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что реконструкцию здания удалось провести благодаря нацпроекту "Культура". Изначально работы планировали провести в 2022-2024 годах. Однако регион получил дополнительную федеральную поддержку, что позволило завершить их на год раньше. По словам Малкова, в рамках проведенных работ укреплен фундамент, обновлены фасад и окна, отремонтирована кровля, проведена внутренняя отделка, заменено сценическое и инженерное оборудование. Кроме того, отреставрирован лепной декор в зрительном зале и фойе, приведена в порядок прилегающая территория. "Театр стал частью нашего большого пешеходного маршрута. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива", - подчеркнул глава региона.
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков

Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани

© Фото : Павел Малков/TelegramОбновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани
Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Павел Малков/Telegram
Обновленный Театр юного зрителя открылся в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. В Рязани открылся обновленный Театр юного зрителя, здание которого является одним из старейших в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Открылся обновлённый Театр юного зрителя. Здание на Соборной (улица в Рязани) — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860-1862 годах. Сам Театр юного зрителя разместился в нём в годы Великой Отечественной войны и стал излюбленным местом культурного досуга рязанцев", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что реконструкцию здания удалось провести благодаря нацпроекту "Культура". Изначально работы планировали провести в 2022-2024 годах. Однако регион получил дополнительную федеральную поддержку, что позволило завершить их на год раньше.
По словам Малкова, в рамках проведенных работ укреплен фундамент, обновлены фасад и окна, отремонтирована кровля, проведена внутренняя отделка, заменено сценическое и инженерное оборудование. Кроме того, отреставрирован лепной декор в зрительном зале и фойе, приведена в порядок прилегающая территория.
"Театр стал частью нашего большого пешеходного маршрута. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива", - подчеркнул глава региона.
 
Рязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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