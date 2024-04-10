https://ria.ru/20240410/rubinshteyn-1939017875.html

Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве

Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве - РИА Новости, 10.04.2024

Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве

Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:15

2024-04-10T10:15

2024-04-10T10:31

москва

происшествия

россия

лев рубинштейн

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.Мужчина получил условный срок в 1 год 8 месяцев."В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда", - говорится в релизе.Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, максимально ему грозило пять лет лишения свободы.Как рассказывали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, фигурант полностью признал вину (в частности, в том, что не притормозил перед "зеброй"), а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России, а также лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html

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москва, происшествия, россия, лев рубинштейн