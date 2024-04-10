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Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
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10:15 10.04.2024 (обновлено: 10:31 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/rubinshteyn-1939017875.html
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:15
2024-04-10T10:31
москва
происшествия
россия
лев рубинштейн
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.Мужчина получил условный срок в 1 год 8 месяцев."В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда", - говорится в релизе.Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, максимально ему грозило пять лет лишения свободы.Как рассказывали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, фигурант полностью признал вину (в частности, в том, что не притормозил перед "зеброй"), а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России, а также лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
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москва, происшествия, россия, лев рубинштейн
Москва, Происшествия, Россия, Лев Рубинштейн
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве

Прокуратура обжалует условный срок водителю, задавившему Рубинштейна в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
Мужчина получил условный срок в 1 год 8 месяцев.
«
"В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда", - говорится в релизе.
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
9 января, 13:03
Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.
Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, максимально ему грозило пять лет лишения свободы.
Как рассказывали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, фигурант полностью признал вину (в частности, в том, что не притормозил перед "зеброй"), а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.
Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России, а также лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
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