https://ria.ru/20240410/rubinshteyn-1939017875.html
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:15
2024-04-10T10:15
2024-04-10T10:31
москва
происшествия
россия
лев рубинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.Мужчина получил условный срок в 1 год 8 месяцев."В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда", - говорится в релизе.Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, максимально ему грозило пять лет лишения свободы.Как рассказывали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, фигурант полностью признал вину (в частности, в том, что не притормозил перед "зеброй"), а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России, а также лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
https://ria.ru/20240409/dtp-1938847952.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, лев рубинштейн
Москва, Происшествия, Россия, Лев Рубинштейн
Прокуратура обжалует приговор водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
Прокуратура обжалует условный срок водителю, задавившему Рубинштейна в Москве
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, задавившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного надзорного ведомства.
Мужчина получил условный срок в 1 год 8 месяцев.
«
"В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда", - говорится в релизе.
Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.
Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, максимально ему грозило пять лет лишения свободы.
Как рассказывали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, фигурант полностью признал вину (в частности, в том, что не притормозил перед "зеброй"), а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.
Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России, а также лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".