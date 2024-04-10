https://ria.ru/20240410/rspp-1939070737.html

Источник сообщил о переносе съезда РСПП

Источник сообщил о переносе съезда РСПП - РИА Новости, 10.04.2024

Источник сообщил о переносе съезда РСПП

Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:12

2024-04-10T13:12

2024-04-10T13:12

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858249173_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22452bce3a3e04cf9c9ae9bebcba646f.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. До этого мероприятие планировалось на 18 апреля, позднее переносилось на 17. "Съезд переносится на 25 апреля, проводиться будет, где и планировалось - в Доме музыки", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российский союз промышленников и предпринимателей, экономика