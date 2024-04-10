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Источник сообщил о переносе съезда РСПП - РИА Новости, 10.04.2024
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13:12 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/rspp-1939070737.html
Источник сообщил о переносе съезда РСПП
Источник сообщил о переносе съезда РСПП - РИА Новости, 10.04.2024
Источник сообщил о переносе съезда РСПП
Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:12
2024-04-10T13:12
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. До этого мероприятие планировалось на 18 апреля, позднее переносилось на 17. "Съезд переносится на 25 апреля, проводиться будет, где и планировалось - в Доме музыки", - рассказал собеседник агентства.
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российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Источник сообщил о переносе съезда РСПП

Источник сообщил, что съезд РСПП перенесли с 17 на 25 апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на открытии съезда
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на открытии съезда - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступает на открытии съезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах.
До этого мероприятие планировалось на 18 апреля, позднее переносилось на 17.
"Съезд переносится на 25 апреля, проводиться будет, где и планировалось - в Доме музыки", - рассказал собеседник агентства.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением
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