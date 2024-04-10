https://ria.ru/20240410/rspp-1939070737.html
Источник сообщил о переносе съезда РСПП
Источник сообщил о переносе съезда РСПП - РИА Новости, 10.04.2024
Источник сообщил о переносе съезда РСПП
Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:12
2024-04-10T13:12
2024-04-10T13:12
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Съезд РСПП переносится уже второй раз, новая дата - 25 апреля, рассказал РИА Новости источник в деловых кругах. До этого мероприятие планировалось на 18 апреля, позднее переносилось на 17. "Съезд переносится на 25 апреля, проводиться будет, где и планировалось - в Доме музыки", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Источник сообщил о переносе съезда РСПП
Источник сообщил, что съезд РСПП перенесли с 17 на 25 апреля