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"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России
"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России - РИА Новости, 10.04.2024
"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России
Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не защитит население Донбасса, заявил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:11
2024-04-10T17:11
2024-04-10T17:11
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не защитит население Донбасса, заявил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале."Киевский режим все еще стреляет по ни в чем не повинному гражданскому населению Донбасса из американской и западной артиллерии произведенными Штатами боеприпасами. Россия не прекратит этот конфликт, пока эти орудия не окажутся отодвинуты настолько далеко, что они не смогут обстреливать этнически русское население Украины", — указал он.Политик раскритиковал украинское правительство за зверские преступления против населения восточной части страны, а также потребовал суда над президентом США Джо Байденом за поддержку преступлений киевского режима.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
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в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, джо байден
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Джо Байден
"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России
Галлоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит жителей Донбасса