https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html
Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов
Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 10.04.2024
Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 25 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:59
2024-04-10T10:59
2024-04-10T10:59
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белоярский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 25 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район планирует направить на ремонт школ и детских садов порядка 12 миллионов рублей. Средства предусмотрены в бюджете муниципалитета. Сумма почти в два раза больше, чем в 2023 году. Ремонтная кампания охватит 12 дошкольных учреждений и шесть образовательных", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе №7 Лянтора. В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна. В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт. В детских садах, по словам Трубецкого, намечены обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий. В общей сложности на ремонт соцобъектов, включая учреждения спорта и культуры, в бюджете Сургутского района заложены порядка 200,6 миллиона рублей, подчеркнул глава муниципалитета.
https://ria.ru/20240330/yugra-1936790757.html
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РИА Новости
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сургутский район, белоярский
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Белоярский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 25 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район планирует направить на ремонт школ и детских садов порядка 12 миллионов рублей. Средства предусмотрены в бюджете муниципалитета. Сумма почти в два раза больше, чем в 2023 году. Ремонтная кампания охватит 12 дошкольных учреждений и шесть образовательных", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе №7 Лянтора. В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна. В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской
и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт.
В детских садах, по словам Трубецкого, намечены обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий.
В общей сложности на ремонт соцобъектов, включая учреждения спорта и культуры, в бюджете Сургутского района заложены порядка 200,6 миллиона рублей, подчеркнул глава муниципалитета.