https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html

Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 10.04.2024

Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 25 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:59

2024-04-10T10:59

2024-04-10T10:59

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белоярский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 25 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район планирует направить на ремонт школ и детских садов порядка 12 миллионов рублей. Средства предусмотрены в бюджете муниципалитета. Сумма почти в два раза больше, чем в 2023 году. Ремонтная кампания охватит 12 дошкольных учреждений и шесть образовательных", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе №7 Лянтора. В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна. В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт. В детских садах, по словам Трубецкого, намечены обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий. В общей сложности на ремонт соцобъектов, включая учреждения спорта и культуры, в бюджете Сургутского района заложены порядка 200,6 миллиона рублей, подчеркнул глава муниципалитета.

https://ria.ru/20240330/yugra-1936790757.html

сургутский район

белоярский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, белоярский