https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938986093.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:47

2024-04-10T07:47

2024-04-10T10:03

прорыв дамбы в орске

оренбург

происшествия

урал

оренбургская область

гидрометцентр

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УФА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале."За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 (06:00 мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров", — рассказали власти.В мэрии уточнили, что уровень реки превысил опасную отметку в 930 сантиметров вечером 9 апреля и продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила восемь сантиметров, сейчас ее уровень составляет 813 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров. Власти призвали жителей Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1938983007.html

оренбург

урал

оренбургская область

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прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, урал, оренбургская область, гидрометцентр