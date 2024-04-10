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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр - РИА Новости, 10.04.2024
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07:47 10.04.2024 (обновлено: 10:03 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938986093.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр
За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:47
2024-04-10T10:03
прорыв дамбы в орске
оренбург
происшествия
урал
оренбургская область
гидрометцентр
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УФА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.&quot;За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 (06:00 мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров&quot;, — рассказали власти.В мэрии уточнили, что уровень реки превысил опасную отметку в 930 сантиметров вечером 9 апреля и продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила восемь сантиметров, сейчас ее уровень составляет 813 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров. Власти призвали жителей Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
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прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, урал, оренбургская область, гидрометцентр
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Происшествия, Урал, Оренбургская область, Гидрометцентр
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 978 сантиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
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УФА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
«

"За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 (06:00 мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров", — рассказали власти.

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В мэрии уточнили, что уровень реки превысил опасную отметку в 930 сантиметров вечером 9 апреля и продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.
Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила восемь сантиметров, сейчас ее уровень составляет 813 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров. Власти призвали жителей Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.
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Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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Прорыв дамбы в ОрскеОренбургПроисшествияУралОренбургская областьГидрометцентр
 
 
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