https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938980679.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров, сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T06:02

2024-04-10T06:02

2024-04-10T07:29

прорыв дамбы в орске

оренбург

алексей кудин

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров, сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов."Ночь прошла неспокойно, .. уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров", — сказал он.Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщает, что уровень воды в реке Урал достиг 965 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров.Гидрологи, по словам Кудинова, прогнозируют рост уровня воды в ближайшие сутки еще на 30—70 сантиметров. За ночь в городе подтоплены более 300 домовладений, под угрозой находятся еще более 200 частных домов."Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ", — уточнил Кудинов.Власти оказывают помощь тем, кто до сих пор не покинул затопляемые районы.Вечером во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938946831.html

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

оренбург

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прорыв дамбы в орске, оренбург, алексей кудин