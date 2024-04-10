Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 10.04.2024 (обновлено: 07:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938980679.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров, сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:02
2024-04-10T07:29
прорыв дамбы в орске
оренбург
алексей кудин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7b78a8885eb01000837fbda31dd91fd4.jpg
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров, сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.&quot;Ночь прошла неспокойно, .. уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров&quot;, — сказал он.Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщает, что уровень воды в реке Урал достиг 965 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров.Гидрологи, по словам Кудинова, прогнозируют рост уровня воды в ближайшие сутки еще на 30—70 сантиметров. За ночь в городе подтоплены более 300 домовладений, под угрозой находятся еще более 200 частных домов."Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ", — уточнил Кудинов.Власти оказывают помощь тем, кто до сих пор не покинул затопляемые районы.Вечером во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938946831.html
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_234:0:1639:1054_1920x0_80_0_0_b205373e0cbb35cde4ce1d6e7e0c202a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прорыв дамбы в орске, оренбург, алексей кудин
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Алексей Кудин
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра

Замглавы Оренбурга Кудинов: уровень воды в реке Урал поднялся на 50 сантиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров, сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.
«

"Ночь прошла неспокойно, .. уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров", — сказал он.

Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщает, что уровень воды в реке Урал достиг 965 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Звериноголовском округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию
Вчера, 20:58
Гидрологи, по словам Кудинова, прогнозируют рост уровня воды в ближайшие сутки еще на 30—70 сантиметров. За ночь в городе подтоплены более 300 домовладений, под угрозой находятся еще более 200 частных домов.
"Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ", — уточнил Кудинов.
Власти оказывают помощь тем, кто до сих пор не покинул затопляемые районы.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
02:08
Вечером во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
02:08
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
Прорыв дамбы в ОрскеОренбургАлексей Кудин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала