https://ria.ru/20240410/reka-1939205889.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составляет 10 метров 22 сантиметра, сообщили в гидрометцентре области. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:56

2024-04-10T20:56

2024-04-10T21:06

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

орск

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УФА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составляет 10 метров 22 сантиметра, сообщили в гидрометцентре области.В ведомстве сообщили информацию об уровне водоемов в Оренбургской области на 20.00 (18.00 мск)."Урал у Оренбурга 10м 22см (с 8.00 +44 см), Урал у Орска - 880 см (с 8.00 -24см), Урал в Илеке - 898 см (с 8.00 -1 см), Самара в Бузулуке - 948 см (с 8.00 -9 см), Сакмара в Т. Каргале 811 см (с 8.00 -3 см)",- говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск