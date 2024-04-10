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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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20:56 10.04.2024 (обновлено: 21:06 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/reka-1939205889.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составляет 10 метров 22 сантиметра, сообщили в гидрометцентре области. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:56
2024-04-10T21:06
оренбург
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
орск
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УФА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составляет 10 метров 22 сантиметра, сообщили в гидрометцентре области.В ведомстве сообщили информацию об уровне водоемов в Оренбургской области на 20.00 (18.00 мск)."Урал у Оренбурга 10м 22см (с 8.00 +44 см), Урал у Орска - 880 см (с 8.00 -24см), Урал в Илеке - 898 см (с 8.00 -1 см), Самара в Бузулуке - 948 см (с 8.00 -9 см), Сакмара в Т. Каргале 811 см (с 8.00 -3 см)",- говорится в сообщении.
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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Орск
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров

Гидрометцентр: уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 составил 10 м 22 см

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
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УФА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составляет 10 метров 22 сантиметра, сообщили в гидрометцентре области.
В ведомстве сообщили информацию об уровне водоемов в Оренбургской области на 20.00 (18.00 мск).
"Урал у Оренбурга 10м 22см (с 8.00 +44 см), Урал у Орска - 880 см (с 8.00 -24см), Урал в Илеке - 898 см (с 8.00 -1 см), Самара в Бузулуке - 948 см (с 8.00 -9 см), Сакмара в Т. Каргале 811 см (с 8.00 -3 см)",- говорится в сообщении.
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ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьОрск
 
 
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