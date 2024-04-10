https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник

Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2024

Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник

Феминистка Залина Маршенкулова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма за посты о гибели военкора Владлена Татарского, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:10

2024-04-10T13:10

2024-04-10T14:53

происшествия

германия

россия

санкт-петербург

дарья трепова

владлен татарский

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Феминистка Залина Маршенкулова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма за посты о гибели военкора Владлена Татарского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, Маршенкулова может скрываться в Германии", — добавил собеседник агентства. Против нее возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Пострадали еще более 50 человек. Подарившую военкору эту статуэтку Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии.

https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html

германия

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, германия, россия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский