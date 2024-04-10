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Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2024
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13:10 10.04.2024 (обновлено: 14:53 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2024
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник
Феминистка Залина Маршенкулова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма за посты о гибели военкора Владлена Татарского, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:10
2024-04-10T14:53
происшествия
германия
россия
санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Феминистка Залина Маршенкулова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма за посты о гибели военкора Владлена Татарского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, Маршенкулова может скрываться в Германии", — добавил собеседник агентства. Против нее возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Пострадали еще более 50 человек. Подарившую военкору эту статуэтку Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии.
https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html
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Дарья Буймова
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происшествия, германия, россия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Германия, Россия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник

Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, она могла уехать в Германию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Феминистка Залина Маршенкулова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма за посты о гибели военкора Владлена Татарского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"По предварительной информации, Маршенкулова может скрываться в Германии", — добавил собеседник агентства.
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Против нее возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Пострадали еще более 50 человек.
Подарившую военкору эту статуэтку Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии.
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ПроисшествияГерманияРоссияСанкт-ПетербургДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
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