https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939057307.html
На автора канала "Женская власть" завели дело
На автора канала "Женская власть" завели дело - РИА Новости, 10.04.2024
На автора канала "Женская власть" завели дело
Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:22
2024-04-10T12:22
2024-04-10T12:24
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "В отношении Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной для возбуждения дела стали посты в ее Telegram-канале. Также известно, что сейчас фигурантка находится за пределами РФ.
https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
На автора канала "Женская власть" завели дело
На блогера Залину Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма