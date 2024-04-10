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На автора канала "Женская власть" завели дело - РИА Новости, 10.04.2024
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12:22 10.04.2024 (обновлено: 12:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939057307.html
На автора канала "Женская власть" завели дело
На автора канала "Женская власть" завели дело - РИА Новости, 10.04.2024
На автора канала "Женская власть" завели дело
Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:22
2024-04-10T12:24
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "В отношении Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной для возбуждения дела стали посты в ее Telegram-канале. Также известно, что сейчас фигурантка находится за пределами РФ.
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
На автора канала "Женская власть" завели дело

На блогера Залину Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"В отношении Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной для возбуждения дела стали посты в ее Telegram-канале. Также известно, что сейчас фигурантка находится за пределами РФ.
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