https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939057307.html

На автора канала "Женская власть" завели дело

На автора канала "Женская власть" завели дело - РИА Новости, 10.04.2024

На автора канала "Женская власть" завели дело

Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:22

2024-04-10T12:22

2024-04-10T12:24

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Против автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "В отношении Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной для возбуждения дела стали посты в ее Telegram-канале. Также известно, что сейчас фигурантка находится за пределами РФ.

https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия