В США подтвердили планы о размещении ракет среднего радиуса в Азии
США подтвердили планы до конца года разместить в Азии ракеты среднего радиуса
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет, авиабаза в США
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет, авиабаза в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса, заявил РИА Новости представитель Тихоокеанского командования американской армии.
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"Все идет по плану, чтобы достичь цели к концу года", - сообщил он на вопрос о планах США разместить ракетные системы средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Развертывание в регионе ракет станет первым с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.
Пока неизвестно, кто из союзников Вашингтона примет у себя ракетные системы среднего радиуса на своей территории, но ожидается, что данный шаг будет направлен на сдерживание Китая.