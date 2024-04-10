https://ria.ru/20240410/rakety-1939173755.html

В США подтвердили планы о размещении ракет среднего радиуса в Азии

В США подтвердили планы о размещении ракет среднего радиуса в Азии - РИА Новости, 10.04.2024

В США подтвердили планы о размещении ракет среднего радиуса в Азии

США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:28

2024-04-10T18:28

2024-04-10T18:28

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса, заявил РИА Новости представитель Тихоокеанского командования американской армии. "Все идет по плану, чтобы достичь цели к концу года", - сообщил он на вопрос о планах США разместить ракетные системы средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развертывание в регионе ракет станет первым с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Пока неизвестно, кто из союзников Вашингтона примет у себя ракетные системы среднего радиуса на своей территории, но ожидается, что данный шаг будет направлен на сдерживание Китая.

https://ria.ru/20240404/rakety-1937738463.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, в мире