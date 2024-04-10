https://ria.ru/20240410/raketa-1939050161.html

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили - РИА Новости, 10.04.2024

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили

Первый старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили второй раз подряд, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:02

2024-04-10T12:02

2024-04-10T15:02

космос - риа наука

восточный (космодром)

россия

ангара (ракета)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили второй раз подряд, сообщил корреспондент РИА Новости."Выдана команда: "отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.Запуск снова перенесли не менее чем на сутки."Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", — прозвучало объявление на площадке.Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, старт попробуют снова провести завтра.Он уточнил, что необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло.По словам Борисова, перед пуском выявили новую техническую неполадку, по предварительным данным — сбой в системе контроля запуска двигателя. Он объяснил, что это, скорее всего, программная ошибка."Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможны. Нюансы какие? Производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление", — сказал глава госкорпорации.Он подчеркнул, что сейчас идет начальный этап летно-конструкторских испытаний по опытно-конструкторской работе "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на Восточном).Борисов также отметил, что специалисты разобрались с нештатной работой дренажного клапана, из-за которой пуск отменили 9 апреля.Изначально старт назначили на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Как пояснил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Такая ситуация потребовала слива топлива, а пуск назначили на резервную дату — 10 апреля.Семейство ракет "Ангара" создается в России с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5" тяжелого класса.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которую станут использовать для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.

https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html

https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928186004.html

https://ria.ru/20240325/stykovka-1935743133.html

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Отмена пуска "Ангары" на космодроме Восточный Отмена пуска "Ангары" на космодроме Восточный 2024-04-10T12:02 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, восточный (космодром), россия, ангара (ракета)