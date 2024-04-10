https://ria.ru/20240410/pvr-1939029118.html
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек
В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:04
2024-04-10T11:04
2024-04-10T11:04
оренбургская область
россия
орск
татьяна москалькова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram. Москалькова рассказала, что находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым. "Анатолий Чадов посетил три школы, в которых расположены пункты временного размещения для пострадавших граждан. Сейчас в них проживают 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан", - написала Москалькова. Она добавила, что площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен полностью весь спортивный зал. "Круглосуточно дежурят волонтёры и медики, обеспечено горячее питание. Есть психологи и сотрудники прокуратуры для оказания юридической помощи. Обращения граждан касались трудового законодательства, восстановления документов, порядка получения компенсаций", - добавила Москалькова. По ее словам, Чадов отметил сплоченность орчан в эти тяжелые дни. "Многие люди покинули жилища, забрав лишь самое необходимое, спасая себя, не забывая о питомцах. И волонтеры разных возрастов оказывают любую помощь в максимально сжатые сроки, буквально за 1-2 часа: привозят вещи, мобильные телефоны, продукты, средства передвижения для маломобильных граждан, детское питание, корм для животных", - добавила Москалькова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, орск, татьяна москалькова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Орск, Татьяна Москалькова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек
В ПВР в Оренбуржье остаются 1485 человек, включая 137 маломобильных граждан
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram
.
Москалькова рассказала, что находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым.
"Анатолий Чадов посетил три школы, в которых расположены пункты временного размещения для пострадавших граждан. Сейчас в них проживают 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан", - написала Москалькова
.
Она добавила, что площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен полностью весь спортивный зал.
"Круглосуточно дежурят волонтёры и медики, обеспечено горячее питание. Есть психологи и сотрудники прокуратуры для оказания юридической помощи. Обращения граждан касались трудового законодательства, восстановления документов, порядка получения компенсаций", - добавила Москалькова.
По ее словам, Чадов отметил сплоченность орчан в эти тяжелые дни.
"Многие люди покинули жилища, забрав лишь самое необходимое, спасая себя, не забывая о питомцах. И волонтеры разных возрастов оказывают любую помощь в максимально сжатые сроки, буквально за 1-2 часа: привозят вещи, мобильные телефоны, продукты, средства передвижения для маломобильных граждан, детское питание, корм для животных", - добавила Москалькова.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.