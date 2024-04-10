Рейтинг@Mail.ru
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pvr-1939029118.html
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек
В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:04
2024-04-10T11:04
оренбургская область
россия
орск
татьяна москалькова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938761578_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_7fef0e13276038e7bac1029b831fe97b.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram. Москалькова рассказала, что находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым. "Анатолий Чадов посетил три школы, в которых расположены пункты временного размещения для пострадавших граждан. Сейчас в них проживают 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан", - написала Москалькова. Она добавила, что площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен полностью весь спортивный зал. "Круглосуточно дежурят волонтёры и медики, обеспечено горячее питание. Есть психологи и сотрудники прокуратуры для оказания юридической помощи. Обращения граждан касались трудового законодательства, восстановления документов, порядка получения компенсаций", - добавила Москалькова. По ее словам, Чадов отметил сплоченность орчан в эти тяжелые дни. "Многие люди покинули жилища, забрав лишь самое необходимое, спасая себя, не забывая о питомцах. И волонтеры разных возрастов оказывают любую помощь в максимально сжатые сроки, буквально за 1-2 часа: привозят вещи, мобильные телефоны, продукты, средства передвижения для маломобильных граждан, детское питание, корм для животных", - добавила Москалькова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
оренбургская область
россия
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938761578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a58a0250176ed3974aa890ccbe9de261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, орск, татьяна москалькова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Орск, Татьяна Москалькова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В ПВР в Оренбургской области остаются 1485 человек

В ПВР в Оренбуржье остаются 1485 человек, включая 137 маломобильных граждан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения
Люди в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Оренбургской области остаются 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram.
Москалькова рассказала, что находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
02:08
"Анатолий Чадов посетил три школы, в которых расположены пункты временного размещения для пострадавших граждан. Сейчас в них проживают 1485 человек, в том числе 137 маломобильных граждан", - написала Москалькова.
Она добавила, что площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен полностью весь спортивный зал.
"Круглосуточно дежурят волонтёры и медики, обеспечено горячее питание. Есть психологи и сотрудники прокуратуры для оказания юридической помощи. Обращения граждан касались трудового законодательства, восстановления документов, порядка получения компенсаций", - добавила Москалькова.
Паводковая обстановка на территории Воронежской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов
21 марта 2023, 15:57
По ее словам, Чадов отметил сплоченность орчан в эти тяжелые дни.
"Многие люди покинули жилища, забрав лишь самое необходимое, спасая себя, не забывая о питомцах. И волонтеры разных возрастов оказывают любую помощь в максимально сжатые сроки, буквально за 1-2 часа: привозят вещи, мобильные телефоны, продукты, средства передвижения для маломобильных граждан, детское питание, корм для животных", - добавила Москалькова.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
07:56
 
Оренбургская областьРоссияОрскТатьяна МоскальковаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала