https://ria.ru/20240410/pvr-1938994200.html
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.04.2024
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности
В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:06
2024-04-10T09:06
2024-04-10T09:06
происшествия
оренбургская область
оренбург
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938761578_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_7fef0e13276038e7bac1029b831fe97b.jpg
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "Усилены меры защиты (в ПВР - ред.) Круглосуточно дежурит полиция и сотрудник прокуратуры", - рассказала Некрасова РИА Новости об организации работы пункта. Более того, она отметила, что круглосуточно в ПВР работает психолог, а ночью также работает психолог из МЧС. "Гуманитарной помощи идет очень много… Настолько сплочение произошло. Как говорится, беда не одного человека, а беда всего нашего Оренбуржья. Очень много отзывчивых людей, которые приходят, приносят помощь", - отметила начальник ПВР.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности
В оренбургских ПВР дежурят сотрудники полиции и прокуратуры
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова.
В Оренбургской области
действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск
от реки Урал
. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС
оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
"Усилены меры защиты (в ПВР - ред.) Круглосуточно дежурит полиция и сотрудник прокуратуры", - рассказала Некрасова РИА Новости об организации работы пункта.
Более того, она отметила, что круглосуточно в ПВР работает психолог, а ночью также работает психолог из МЧС.
"Гуманитарной помощи идет очень много… Настолько сплочение произошло. Как говорится, беда не одного человека, а беда всего нашего Оренбуржья. Очень много отзывчивых людей, которые приходят, приносят помощь", - отметила начальник ПВР.