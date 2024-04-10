https://ria.ru/20240410/pvr-1938994200.html

В оренбургских ПВР усилили меры безопасности

В оренбургских ПВР усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.04.2024

В оренбургских ПВР усилили меры безопасности

В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:06

2024-04-10T09:06

2024-04-10T09:06

происшествия

оренбургская область

оренбург

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "Усилены меры защиты (в ПВР - ред.) Круглосуточно дежурит полиция и сотрудник прокуратуры", - рассказала Некрасова РИА Новости об организации работы пункта. Более того, она отметила, что круглосуточно в ПВР работает психолог, а ночью также работает психолог из МЧС. "Гуманитарной помощи идет очень много… Настолько сплочение произошло. Как говорится, беда не одного человека, а беда всего нашего Оренбуржья. Очень много отзывчивых людей, которые приходят, приносят помощь", - отметила начальник ПВР.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбургская область

оренбург

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске