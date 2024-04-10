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В оренбургских ПВР усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.04.2024
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09:06 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pvr-1938994200.html
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.04.2024
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности
В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:06
2024-04-10T09:06
происшествия
оренбургская область
оренбург
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "Усилены меры защиты (в ПВР - ред.) Круглосуточно дежурит полиция и сотрудник прокуратуры", - рассказала Некрасова РИА Новости об организации работы пункта. Более того, она отметила, что круглосуточно в ПВР работает психолог, а ночью также работает психолог из МЧС. "Гуманитарной помощи идет очень много… Настолько сплочение произошло. Как говорится, беда не одного человека, а беда всего нашего Оренбуржья. Очень много отзывчивых людей, которые приходят, приносят помощь", - отметила начальник ПВР.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
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происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В оренбургских ПВР усилили меры безопасности

В оренбургских ПВР дежурят сотрудники полиции и прокуратуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения
Люди в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в пункте временного размещения
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пунктах временного размещения Оренбурга усилены меры безопасности, дежурят сотрудники полиции и прокуратуры, рассказала РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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"Усилены меры защиты (в ПВР - ред.) Круглосуточно дежурит полиция и сотрудник прокуратуры", - рассказала Некрасова РИА Новости об организации работы пункта.
Более того, она отметила, что круглосуточно в ПВР работает психолог, а ночью также работает психолог из МЧС.
"Гуманитарной помощи идет очень много… Настолько сплочение произошло. Как говорится, беда не одного человека, а беда всего нашего Оренбуржья. Очень много отзывчивых людей, которые приходят, приносят помощь", - отметила начальник ПВР.
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ПроисшествияОренбургская областьОренбургОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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