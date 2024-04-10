https://ria.ru/20240410/putin-1939081555.html
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку - РИА Новости, 10.04.2024
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:47
2024-04-10T13:47
2024-04-10T14:00
россия
владимир путин
антон котяков
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах РФ."Начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер поддержки социальной различных регионов страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, антон котяков, общество
Россия, Владимир Путин, Антон Котяков, Общество
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить меры выравнивания соцподдержки