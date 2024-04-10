https://ria.ru/20240410/putin-1939081555.html

Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку

Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку - РИА Новости, 10.04.2024

Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:47

2024-04-10T13:47

2024-04-10T14:00

россия

владимир путин

антон котяков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах РФ."Начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер поддержки социальной различных регионов страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, антон котяков, общество