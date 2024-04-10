https://ria.ru/20240410/putin-1939068733.html
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков
Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:03
2024-04-10T13:03
2024-04-10T13:03
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте постоянно получает информацию, координирует тоже работу всех ветвей власти. Пока точно таких данных о возможном посещении нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным пострадавших от паводков регионов.
https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков
Песков: данных о возможном посещении Путиным затопленных регионов нет