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Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
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13:03 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/putin-1939068733.html
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков
Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:03
2024-04-10T13:03
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте постоянно получает информацию, координирует тоже работу всех ветвей власти. Пока точно таких данных о возможном посещении нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным пострадавших от паводков регионов.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков

Песков: данных о возможном посещении Путиным затопленных регионов нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте постоянно получает информацию, координирует тоже работу всех ветвей власти. Пока точно таких данных о возможном посещении нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным пострадавших от паводков регионов.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
11:41
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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