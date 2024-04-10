https://ria.ru/20240410/putin-1939068733.html

Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков

Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 10.04.2024

Путин получает данные о наводнениях в регионах, заявил Песков

Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:03

2024-04-10T13:03

2024-04-10T13:03

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Данных о возможном посещении президентом РФ Владимиром Путиным пострадавших от паводков регионов нет, он координирует работу на месте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте постоянно получает информацию, координирует тоже работу всех ветвей власти. Пока точно таких данных о возможном посещении нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным пострадавших от паводков регионов.

https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024