Рейтинг@Mail.ru
Путин примет главу Минтруда - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/putin-1939067377.html
Путин примет главу Минтруда
Путин примет главу Минтруда - РИА Новости, 10.04.2024
Путин примет главу Минтруда
Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:00
2024-04-10T13:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
антон котяков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_2b902a95fc1878581e5713167e686172.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле… Сегодня опять день таких рутинных работ и без каких-то крупных публичных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым", - рассказал Песков о планах президента. Он отметил, что соцсфера - важнейшая область, поскольку Россия является социальным государством. В докладе министра ожидается вся информация, которая связана с оказанием социальных услуг населению. "Каких-то иных публичных планов на сегодня у Путина нет", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240223/mintruda-1929136443.html
https://ria.ru/20240410/pavodki-1939064956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e1ee286c4e577ddadb9804e9560d4257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, антон котяков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антон Котяков, Политика
Путин примет главу Минтруда

Путин в среду в Кремле примет главу Минтруда Антона Котякова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Кремле… Сегодня опять день таких рутинных работ и без каких-то крупных публичных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым", - рассказал Песков о планах президента.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями
23 февраля, 12:30
Он отметил, что соцсфера - важнейшая область, поскольку Россия является социальным государством. В докладе министра ожидается вся информация, которая связана с оказанием социальных услуг населению.
"Каких-то иных публичных планов на сегодня у Путина нет", - добавил Песков.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений
12:54
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАнтон КотяковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала