https://ria.ru/20240410/putin-1939067377.html

Путин примет главу Минтруда

Путин примет главу Минтруда - РИА Новости, 10.04.2024

Путин примет главу Минтруда

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:00

2024-04-10T13:00

2024-04-10T13:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

антон котяков

политика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле… Сегодня опять день таких рутинных работ и без каких-то крупных публичных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым", - рассказал Песков о планах президента. Он отметил, что соцсфера - важнейшая область, поскольку Россия является социальным государством. В докладе министра ожидается вся информация, которая связана с оказанием социальных услуг населению. "Каких-то иных публичных планов на сегодня у Путина нет", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240223/mintruda-1929136443.html

https://ria.ru/20240410/pavodki-1939064956.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, антон котяков, политика