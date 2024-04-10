https://ria.ru/20240410/putin-1939067377.html
Путин примет главу Минтруда
Путин примет главу Минтруда - РИА Новости, 10.04.2024
Путин примет главу Минтруда
Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:00
2024-04-10T13:00
2024-04-10T13:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
антон котяков
политика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле… Сегодня опять день таких рутинных работ и без каких-то крупных публичных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым", - рассказал Песков о планах президента. Он отметил, что соцсфера - важнейшая область, поскольку Россия является социальным государством. В докладе министра ожидается вся информация, которая связана с оказанием социальных услуг населению. "Каких-то иных публичных планов на сегодня у Путина нет", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240223/mintruda-1929136443.html
https://ria.ru/20240410/pavodki-1939064956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, антон котяков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антон Котяков, Политика
Путин примет главу Минтруда
Путин в среду в Кремле примет главу Минтруда Антона Котякова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле примет главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Кремле… Сегодня опять день таких рутинных работ и без каких-то крупных публичных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым", - рассказал Песков о планах президента.
Он отметил, что соцсфера - важнейшая область, поскольку Россия является социальным государством. В докладе министра ожидается вся информация, которая связана с оказанием социальных услуг населению.
"Каких-то иных публичных планов на сегодня у Путина нет", - добавил Песков.