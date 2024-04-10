https://ria.ru/20240410/professionalitet-1938955271.html

Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы

Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы - РИА Новости, 10.04.2024

Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы

Куда пойти учиться – всегда актуальный вопрос. Поступить в вуз сразу после школы, да еще и на бюджетное место, становится все сложнее. А главное, не все... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:09

2024-04-10T13:09

2024-04-10T13:28

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Куда пойти учиться – всегда актуальный вопрос. Поступить в вуз сразу после школы, да еще и на бюджетное место, становится все сложнее. А главное, не все выпускники знают, чего хотят на самом деле. Между тем, государство дает весьма конкретные ориентиры: какие специалисты нужны стране и будут максимально востребованы в обозримом будущем.С учетом глобальных технологических и производственных изменений вновь возросла роль среднего образовательного звена и более раннего входа в профессию. Для решения этой задачи в рамках государственной программы "Развитие образования" по всей стране при участии крупного бизнеса реализуется федеральный проект "Профессионалитет".Так, в Краснодарском крае мощный образовательно-производственный кластер в ИТ-секторе сформирован при поддержке энергетической компании Эн+. Первый набор прошел в столице Кубани в 2023 году – студентов регионального кластера "Центр развития цифровизации" принял Краснодарский гуманитарно-технологический колледж. А в этом году первая приемная кампания в рамках того же вектора ИТ-развития региона стартует в Усть-Лабинске: отделение "Профессионалитета" откроют в социально-педагогическом колледже города."В Краснодаре и Усть-Лабинске будут готовить ИТ-специалистов, которые примут участие в проектах, направленных на цифровизацию производственных процессов. Мы активно сотрудничаем с министерством образования Краснодарского края. Направления подготовки подобраны таким образом, чтобы покрывать потребности компании как в программной, так и аппаратной части цифровизации. Мы будем готовить и программистов, и специалистов, которые работают с компьютеризированным оборудованием на наукоемких промышленных объектах", - рассказала РИА Новости генеральный директор Эн+Диджитал Юлия Щегловская."Профессионалитет": в интересах страны и рынка регионаКомпания присоединилась к проекту "Профессионалитет" в 2023 году. Сам проект стартовал в 2022-м. Нацелен он именно на подготовку кадров в учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО). Сегодня он реализуется в 55 регионах страны и объединяет более 900 работодателей, готовых заключить целевые договоры со студентами и трудоустроить завтрашних выпускников.Задача "Профессионалитета" – обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить программу обучения к актуальным запросам рынка. А для этого важно, чтобы производитель сам участвовал в формировании учебного процесса, по сути, взращивая себе будущих сотрудников со стартовым набором компетенций, необходимым для продуктивной работы."Не секрет, что рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, конкуренция за сотрудников между работодателями острая, и со временем она будет только усиливаться. Это актуально для всех компаний и секторов экономики. В то же время "Профессионалитет" – отнюдь не попытка срочно закрыть возникшую в моменте потребность в кадрах. Во-первых, это работа на перспективу, а, во-вторых, логичное продолжение системной работы по подготовке профессиональных кадров для энергетики, которую мы ведем уже не одно десятилетие", – отметила Юлия Щегловская.Как это работает: устами молодыхГосударству, регионам и производителям нужны правильно подготовленные кадры. А что же нужно самим завтрашним специалистам, на чье будущее уже нацелены взрослые?"У меня в планах после окончания колледжа пойти работать в энергетическую компанию и попутно получать высшее образование по моей профессии, так как это даст мне больше знаний и откроет больше тонкостей программирования. Значимость проекта "Профессионалитет" очевидна: это более углубленное изучение профессии с преподавателями-практиками, которые хорошо понимают, что мы должны знать и уметь. Компания привлекает меня перспективами карьерного роста, возможностью работать в хорошем коллективе и в хороших условиях", – рассказал РИА Новости студент факультета "Информационные системы и программирование" Краснодарского гуманитарно-технологическом колледжа (КГТК) Константин Шушарин.Константин, к слову, староста группы. То есть, ответственности не боится. Про компанию, чьи основные активы расположены в Иркутской области, доступную информацию изучил, с интересом ждет практики и готов в будущем переехать в Сибирь. Но при этом замечает, что у компании вот-вот откроется филиал в соседнем от Краснодара Усть-Лабинске, и, возможно, он будет полезен и на своей малой родине.Анастасия Ляховенко, студентка того же курса, так далеко не заглядывает. После колледжа хотела бы сразу пойти работать, чтобы побыстрее начать зарабатывать. "Профессионалитет" считает полезным подспорьем для практических навыков и верит, что повышать квалификацию можно и в процессе работы.И Константин, и Анастасия говорят, что в колледж поступили легко. А ведь конкурс на ИТ-специальность достиг 18 человек на место. Однако, по сути, это был конкурс аттестатов, и "на бюджет" прошли те, кто окончил девятилетку с более высокими оценками.Надежды родителейБольшие ожидания от проекта "Профессионалитет" и у родителей."В начале первого семестра нас приглашали на собрание с будущим работодателем, я была очень впечатлена самой энергетической компанией. Мы, конечно, заключили договор со стипендией. Теперь компания будет сопровождать Егора во время всего обучения. Очень подкупило то, что компания организует у себя практику, в том числе и преддипломную. Егор, конечно, нацелен работать с производителем после обучения, потому что компания масштабная, впечатляющая, и он видит перспективы своего развития именно там". – рассказала РИА Новости мама студента-первокурсника Ксения Пащенко.Договор со стипендией, по словам Ксении, предполагает дополнительную выплату студентам, начиная со второго курса. В этом случае выпускник обязан отработать в компании три года после окончания колледжа. Успеваемость тоже имеет значение, но, когда учащийся видит свои перспективы, это прибавляет ему мотивации, уверены родители."Подкупает еще и заявление работодателя о том, что для выпускников, устроившихся в компанию, будут созданы специальные условия работы, которые позволят совмещать ее с учебой уже в вузе. А Егор понимает, что программист с высшим образованием в дальнейшем будет иметь большие перспективы и в компании, и на рынке труда в целом", – уточнила мама студента.Конечно, не у всех девятиклассников есть столь дальний прицел. Но учеба в колледже при участии потенциального работодателя, по мнению родителей, быстрее сориентирует детей в нужном направлении."В колледже дети быстрее взрослеют, погружаются в другую среду, становятся более самостоятельными. Специальные предметы и практика делают будущую профессию более понятной и осязаемой, а процесс обучения – более привлекательным. Кроме того, наличие потенциального работодателя дает студенту шанс отличиться и сразу попасть в профессиональную среду, а родителям – уверенность, что ребенок на выходе из колледжа не останется не у дел, потому что у него нет трудового стажа и опыта работы", – считает мама еще одной студентки колледжа Виктория Талан.Цифры Минобразования Кубани - в пользу СПОДанные министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края подтверждают интерес молодых людей к среднему профессиональному образованию и актуальным сегодня профессиям."Колледжи и техникумы выбирают более 64% девятиклассников. Мы ежегодно увеличиваем количество мест по тем направлениям и специальностям, которые востребованы экономикой региона. В кадрах нуждаются машиностроение, легкая промышленность, строительство, сельское хозяйство, ИТ-технологии, химическая отрасль, сфера туризма и гостеприимства. Основные бюджетные места в системе среднего профессионального образования мы отдаем именно под эти специальности. В прошлом году приемные комиссии колледжей и техникумов приняли более 92 тысяч заявлений. Это говорит о востребованности СПО в целом", – рассказала глава регионального Минобразования Елена Воробьева.По ее словам, практико-ориентированные программы "Профессионалитета" востребованы особо."На обучение в рамках проекта в прошлом году было подано более 6,7 тысячи заявлений. Среди лидеров – "Информационные системы и программирование". На это направление было подано 1559 заявлений на 150 мест. В текущем учебном году в шести образовательных кластерах федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются около 2,5 тысячи студентов.Конечно, востребованность профессии и возможность гарантированного трудоустройства – решающие аргументы для абитуриента и его семьи. В рамках "Профессионалитета" ребята получают максимум практики на производствах, для них организуют стажировки, что практически гарантирует им трудоустройство. Ожидается, что оно составит не менее 85%. Добавлю также, что партнеры проекта берут на работу даже студентов 2-3 курсов", – уточнила министр.По словам Елены Воробьевой, "Профессионалитет" позволил региону привлечь дополнительные средства на развитие учреждений СПО, так как работодатели-участники проекта не только формируют образовательные программы, предоставляют свои площадки для обучения и выступают наставниками студентов, но и инвестируют в развитие системы среднего профессионального образования.В эпицентре будущего: работа в Сибири под крылом надежного работодателяНе исключено, впрочем, что Кубань поделится своими кадрами с теми субъектами страны, где сегодня в них нуждаются особо. Речь о Сибири, которая становится локомотивом промышленного и экономического роста страны."В Сибири расположены многие крупные промышленные предприятия России. И разворот на Восток, столь актуальный в наши дни, невозможен без развития Сибири. А рост промышленности – без развития инфраструктуры и энергетики", - говорит Юлия Щегловская.Среди ключевых факторов, влияющих на мотивацию студентов к дальнейшему переезду в Сибирь, она выделила прозрачные и предсказуемые перспективы карьерного и зарплатного роста, а также социальные гарантии. Юлия отметила, что уровень дохода в Сибири выше, а по ряду специальностей – кратно выше, чем на юге страны.Еще один важный фактор, по ее мнению, это стабильность и масштабные задачи, которые предстоит решать будущим сотрудникам энергохолдинга."Работа в энергохолдинге дает возможность своими глазами увидеть инфраструктурные объекты России, бескрайние сибирские леса, побывать на Байкале. Получить незабываемый жизненный и бесценный профессиональный опыт. Согласитесь, можно работать ИТ-специалистом на фрилансе и выполнять разовые задачи, а можно реализовывать амбициозные, сложные, стратегически важные проекты по автоматизации и цифровизации в команде с опытными профессионалами, обучаясь у них и развивая свои навыки и умения", - отметила она.По словам Юлии Щегловской, количество заключенных целевых договоров на Кубани (только за первый учебный год в Краснодаре их подписали две трети студентов) демонстрирует, что ребята-южане не боятся связать свою жизнь с Сибирью. "Не будет преувеличением сказать, что "Профессионалитет" объединяет Сибирь и Кубань", – резюмировала она.К слову, уже 15 апреля первая группа студентов-первокурсников Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа отправится в Иркутскую область на ознакомительную экскурсию, где им покажут работу входящих в Эн+ ГЭС и ТЭЦ.

https://ria.ru/20240205/professionalitet-1925434938.html

https://ria.ru/20240304/golikova-1931064580.html

https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, усть-лабинск, краснодар, навигатор абитуриента