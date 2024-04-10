https://ria.ru/20240410/professionalitet-1938955271.html
Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы
Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы - РИА Новости, 10.04.2024
Кубань и Сибирь: как образовательный "Профессионалитет" связывает регионы
Куда пойти учиться – всегда актуальный вопрос. Поступить в вуз сразу после школы, да еще и на бюджетное место, становится все сложнее. А главное, не все... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:09
2024-04-10T13:09
2024-04-10T13:28
общество
краснодарский край
усть-лабинск
краснодар
новый курс
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727044754_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2407731269e23985a88881ffc5c18669.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Куда пойти учиться – всегда актуальный вопрос. Поступить в вуз сразу после школы, да еще и на бюджетное место, становится все сложнее. А главное, не все выпускники знают, чего хотят на самом деле. Между тем, государство дает весьма конкретные ориентиры: какие специалисты нужны стране и будут максимально востребованы в обозримом будущем.С учетом глобальных технологических и производственных изменений вновь возросла роль среднего образовательного звена и более раннего входа в профессию. Для решения этой задачи в рамках государственной программы "Развитие образования" по всей стране при участии крупного бизнеса реализуется федеральный проект "Профессионалитет".Так, в Краснодарском крае мощный образовательно-производственный кластер в ИТ-секторе сформирован при поддержке энергетической компании Эн+. Первый набор прошел в столице Кубани в 2023 году – студентов регионального кластера "Центр развития цифровизации" принял Краснодарский гуманитарно-технологический колледж. А в этом году первая приемная кампания в рамках того же вектора ИТ-развития региона стартует в Усть-Лабинске: отделение "Профессионалитета" откроют в социально-педагогическом колледже города."В Краснодаре и Усть-Лабинске будут готовить ИТ-специалистов, которые примут участие в проектах, направленных на цифровизацию производственных процессов. Мы активно сотрудничаем с министерством образования Краснодарского края. Направления подготовки подобраны таким образом, чтобы покрывать потребности компании как в программной, так и аппаратной части цифровизации. Мы будем готовить и программистов, и специалистов, которые работают с компьютеризированным оборудованием на наукоемких промышленных объектах", - рассказала РИА Новости генеральный директор Эн+Диджитал Юлия Щегловская."Профессионалитет": в интересах страны и рынка регионаКомпания присоединилась к проекту "Профессионалитет" в 2023 году. Сам проект стартовал в 2022-м. Нацелен он именно на подготовку кадров в учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО). Сегодня он реализуется в 55 регионах страны и объединяет более 900 работодателей, готовых заключить целевые договоры со студентами и трудоустроить завтрашних выпускников.Задача "Профессионалитета" – обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить программу обучения к актуальным запросам рынка. А для этого важно, чтобы производитель сам участвовал в формировании учебного процесса, по сути, взращивая себе будущих сотрудников со стартовым набором компетенций, необходимым для продуктивной работы."Не секрет, что рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, конкуренция за сотрудников между работодателями острая, и со временем она будет только усиливаться. Это актуально для всех компаний и секторов экономики. В то же время "Профессионалитет" – отнюдь не попытка срочно закрыть возникшую в моменте потребность в кадрах. Во-первых, это работа на перспективу, а, во-вторых, логичное продолжение системной работы по подготовке профессиональных кадров для энергетики, которую мы ведем уже не одно десятилетие", – отметила Юлия Щегловская.Как это работает: устами молодыхГосударству, регионам и производителям нужны правильно подготовленные кадры. А что же нужно самим завтрашним специалистам, на чье будущее уже нацелены взрослые?"У меня в планах после окончания колледжа пойти работать в энергетическую компанию и попутно получать высшее образование по моей профессии, так как это даст мне больше знаний и откроет больше тонкостей программирования. Значимость проекта "Профессионалитет" очевидна: это более углубленное изучение профессии с преподавателями-практиками, которые хорошо понимают, что мы должны знать и уметь. Компания привлекает меня перспективами карьерного роста, возможностью работать в хорошем коллективе и в хороших условиях", – рассказал РИА Новости студент факультета "Информационные системы и программирование" Краснодарского гуманитарно-технологическом колледжа (КГТК) Константин Шушарин.Константин, к слову, староста группы. То есть, ответственности не боится. Про компанию, чьи основные активы расположены в Иркутской области, доступную информацию изучил, с интересом ждет практики и готов в будущем переехать в Сибирь. Но при этом замечает, что у компании вот-вот откроется филиал в соседнем от Краснодара Усть-Лабинске, и, возможно, он будет полезен и на своей малой родине.Анастасия Ляховенко, студентка того же курса, так далеко не заглядывает. После колледжа хотела бы сразу пойти работать, чтобы побыстрее начать зарабатывать. "Профессионалитет" считает полезным подспорьем для практических навыков и верит, что повышать квалификацию можно и в процессе работы.И Константин, и Анастасия говорят, что в колледж поступили легко. А ведь конкурс на ИТ-специальность достиг 18 человек на место. Однако, по сути, это был конкурс аттестатов, и "на бюджет" прошли те, кто окончил девятилетку с более высокими оценками.Надежды родителейБольшие ожидания от проекта "Профессионалитет" и у родителей."В начале первого семестра нас приглашали на собрание с будущим работодателем, я была очень впечатлена самой энергетической компанией. Мы, конечно, заключили договор со стипендией. Теперь компания будет сопровождать Егора во время всего обучения. Очень подкупило то, что компания организует у себя практику, в том числе и преддипломную. Егор, конечно, нацелен работать с производителем после обучения, потому что компания масштабная, впечатляющая, и он видит перспективы своего развития именно там". – рассказала РИА Новости мама студента-первокурсника Ксения Пащенко.Договор со стипендией, по словам Ксении, предполагает дополнительную выплату студентам, начиная со второго курса. В этом случае выпускник обязан отработать в компании три года после окончания колледжа. Успеваемость тоже имеет значение, но, когда учащийся видит свои перспективы, это прибавляет ему мотивации, уверены родители."Подкупает еще и заявление работодателя о том, что для выпускников, устроившихся в компанию, будут созданы специальные условия работы, которые позволят совмещать ее с учебой уже в вузе. А Егор понимает, что программист с высшим образованием в дальнейшем будет иметь большие перспективы и в компании, и на рынке труда в целом", – уточнила мама студента.Конечно, не у всех девятиклассников есть столь дальний прицел. Но учеба в колледже при участии потенциального работодателя, по мнению родителей, быстрее сориентирует детей в нужном направлении."В колледже дети быстрее взрослеют, погружаются в другую среду, становятся более самостоятельными. Специальные предметы и практика делают будущую профессию более понятной и осязаемой, а процесс обучения – более привлекательным. Кроме того, наличие потенциального работодателя дает студенту шанс отличиться и сразу попасть в профессиональную среду, а родителям – уверенность, что ребенок на выходе из колледжа не останется не у дел, потому что у него нет трудового стажа и опыта работы", – считает мама еще одной студентки колледжа Виктория Талан.Цифры Минобразования Кубани - в пользу СПОДанные министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края подтверждают интерес молодых людей к среднему профессиональному образованию и актуальным сегодня профессиям."Колледжи и техникумы выбирают более 64% девятиклассников. Мы ежегодно увеличиваем количество мест по тем направлениям и специальностям, которые востребованы экономикой региона. В кадрах нуждаются машиностроение, легкая промышленность, строительство, сельское хозяйство, ИТ-технологии, химическая отрасль, сфера туризма и гостеприимства. Основные бюджетные места в системе среднего профессионального образования мы отдаем именно под эти специальности. В прошлом году приемные комиссии колледжей и техникумов приняли более 92 тысяч заявлений. Это говорит о востребованности СПО в целом", – рассказала глава регионального Минобразования Елена Воробьева.По ее словам, практико-ориентированные программы "Профессионалитета" востребованы особо."На обучение в рамках проекта в прошлом году было подано более 6,7 тысячи заявлений. Среди лидеров – "Информационные системы и программирование". На это направление было подано 1559 заявлений на 150 мест. В текущем учебном году в шести образовательных кластерах федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются около 2,5 тысячи студентов.Конечно, востребованность профессии и возможность гарантированного трудоустройства – решающие аргументы для абитуриента и его семьи. В рамках "Профессионалитета" ребята получают максимум практики на производствах, для них организуют стажировки, что практически гарантирует им трудоустройство. Ожидается, что оно составит не менее 85%. Добавлю также, что партнеры проекта берут на работу даже студентов 2-3 курсов", – уточнила министр.По словам Елены Воробьевой, "Профессионалитет" позволил региону привлечь дополнительные средства на развитие учреждений СПО, так как работодатели-участники проекта не только формируют образовательные программы, предоставляют свои площадки для обучения и выступают наставниками студентов, но и инвестируют в развитие системы среднего профессионального образования.В эпицентре будущего: работа в Сибири под крылом надежного работодателяНе исключено, впрочем, что Кубань поделится своими кадрами с теми субъектами страны, где сегодня в них нуждаются особо. Речь о Сибири, которая становится локомотивом промышленного и экономического роста страны."В Сибири расположены многие крупные промышленные предприятия России. И разворот на Восток, столь актуальный в наши дни, невозможен без развития Сибири. А рост промышленности – без развития инфраструктуры и энергетики", - говорит Юлия Щегловская.Среди ключевых факторов, влияющих на мотивацию студентов к дальнейшему переезду в Сибирь, она выделила прозрачные и предсказуемые перспективы карьерного и зарплатного роста, а также социальные гарантии. Юлия отметила, что уровень дохода в Сибири выше, а по ряду специальностей – кратно выше, чем на юге страны.Еще один важный фактор, по ее мнению, это стабильность и масштабные задачи, которые предстоит решать будущим сотрудникам энергохолдинга."Работа в энергохолдинге дает возможность своими глазами увидеть инфраструктурные объекты России, бескрайние сибирские леса, побывать на Байкале. Получить незабываемый жизненный и бесценный профессиональный опыт. Согласитесь, можно работать ИТ-специалистом на фрилансе и выполнять разовые задачи, а можно реализовывать амбициозные, сложные, стратегически важные проекты по автоматизации и цифровизации в команде с опытными профессионалами, обучаясь у них и развивая свои навыки и умения", - отметила она.По словам Юлии Щегловской, количество заключенных целевых договоров на Кубани (только за первый учебный год в Краснодаре их подписали две трети студентов) демонстрирует, что ребята-южане не боятся связать свою жизнь с Сибирью. "Не будет преувеличением сказать, что "Профессионалитет" объединяет Сибирь и Кубань", – резюмировала она.К слову, уже 15 апреля первая группа студентов-первокурсников Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа отправится в Иркутскую область на ознакомительную экскурсию, где им покажут работу входящих в Эн+ ГЭС и ТЭЦ.
https://ria.ru/20240205/professionalitet-1925434938.html
https://ria.ru/20240304/golikova-1931064580.html
https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html
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общество, краснодарский край, усть-лабинск, краснодар, навигатор абитуриента
Общество, Краснодарский край, Усть-Лабинск, Краснодар, Новый курс, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Куда пойти учиться – всегда актуальный вопрос. Поступить в вуз сразу после школы, да еще и на бюджетное место, становится все сложнее. А главное, не все выпускники знают, чего хотят на самом деле. Между тем, государство дает весьма конкретные ориентиры: какие специалисты нужны стране и будут максимально востребованы в обозримом будущем.
С учетом глобальных технологических и производственных изменений вновь возросла роль среднего образовательного звена и более раннего входа в профессию. Для решения этой задачи в рамках государственной программы "Развитие образования" по всей стране при участии крупного бизнеса реализуется федеральный проект "Профессионалитет".
Так, в Краснодарском крае
мощный образовательно-производственный кластер в ИТ-секторе сформирован при поддержке энергетической компании Эн+. Первый набор прошел в столице Кубани в 2023 году – студентов регионального кластера "Центр развития цифровизации" принял Краснодарский гуманитарно-технологический колледж. А в этом году первая приемная кампания в рамках того же вектора ИТ-развития региона стартует в Усть-Лабинске
: отделение "Профессионалитета" откроют в социально-педагогическом колледже города.
"В Краснодаре
и Усть-Лабинске будут готовить ИТ-специалистов, которые примут участие в проектах, направленных на цифровизацию производственных процессов. Мы активно сотрудничаем с министерством образования Краснодарского края. Направления подготовки подобраны таким образом, чтобы покрывать потребности компании как в программной, так и аппаратной части цифровизации. Мы будем готовить и программистов, и специалистов, которые работают с компьютеризированным оборудованием на наукоемких промышленных объектах", - рассказала РИА Новости генеральный директор Эн+Диджитал Юлия Щегловская.
"Профессионалитет": в интересах страны и рынка региона
Компания присоединилась к проекту "Профессионалитет" в 2023 году. Сам проект стартовал в 2022-м. Нацелен он именно на подготовку кадров в учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО). Сегодня он реализуется в 55 регионах страны и объединяет более 900 работодателей, готовых заключить целевые договоры со студентами и трудоустроить завтрашних выпускников.
Задача "Профессионалитета" – обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить программу обучения к актуальным запросам рынка. А для этого важно, чтобы производитель сам участвовал в формировании учебного процесса, по сути, взращивая себе будущих сотрудников со стартовым набором компетенций, необходимым для продуктивной работы.
"Не секрет, что рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, конкуренция за сотрудников между работодателями острая, и со временем она будет только усиливаться. Это актуально для всех компаний и секторов экономики. В то же время "Профессионалитет" – отнюдь не попытка срочно закрыть возникшую в моменте потребность в кадрах. Во-первых, это работа на перспективу, а, во-вторых, логичное продолжение системной работы по подготовке профессиональных кадров для энергетики, которую мы ведем уже не одно десятилетие", – отметила Юлия Щегловская.
Как это работает: устами молодых
Государству, регионам и производителям нужны правильно подготовленные кадры. А что же нужно самим завтрашним специалистам, на чье будущее уже нацелены взрослые?
"У меня в планах после окончания колледжа пойти работать в энергетическую компанию и попутно получать высшее образование по моей профессии, так как это даст мне больше знаний и откроет больше тонкостей программирования. Значимость проекта "Профессионалитет" очевидна: это более углубленное изучение профессии с преподавателями-практиками, которые хорошо понимают, что мы должны знать и уметь. Компания привлекает меня перспективами карьерного роста, возможностью работать в хорошем коллективе и в хороших условиях", – рассказал РИА Новости студент факультета "Информационные системы и программирование" Краснодарского гуманитарно-технологическом колледжа (КГТК) Константин Шушарин.
Константин, к слову, староста группы. То есть, ответственности не боится. Про компанию, чьи основные активы расположены в Иркутской области
, доступную информацию изучил, с интересом ждет практики и готов в будущем переехать в Сибирь. Но при этом замечает, что у компании вот-вот откроется филиал в соседнем от Краснодара Усть-Лабинске, и, возможно, он будет полезен и на своей малой родине.
Анастасия Ляховенко, студентка того же курса, так далеко не заглядывает. После колледжа хотела бы сразу пойти работать, чтобы побыстрее начать зарабатывать. "Профессионалитет" считает полезным подспорьем для практических навыков и верит, что повышать квалификацию можно и в процессе работы.
И Константин, и Анастасия говорят, что в колледж поступили легко. А ведь конкурс на ИТ-специальность достиг 18 человек на место. Однако, по сути, это был конкурс аттестатов, и "на бюджет" прошли те, кто окончил девятилетку с более высокими оценками.
Большие ожидания от проекта "Профессионалитет" и у родителей.
"В начале первого семестра нас приглашали на собрание с будущим работодателем, я была очень впечатлена самой энергетической компанией. Мы, конечно, заключили договор со стипендией. Теперь компания будет сопровождать Егора во время всего обучения. Очень подкупило то, что компания организует у себя практику, в том числе и преддипломную. Егор, конечно, нацелен работать с производителем после обучения, потому что компания масштабная, впечатляющая, и он видит перспективы своего развития именно там". – рассказала РИА Новости мама студента-первокурсника Ксения Пащенко.
Договор со стипендией, по словам Ксении, предполагает дополнительную выплату студентам, начиная со второго курса. В этом случае выпускник обязан отработать в компании три года после окончания колледжа. Успеваемость тоже имеет значение, но, когда учащийся видит свои перспективы, это прибавляет ему мотивации, уверены родители.
"Подкупает еще и заявление работодателя о том, что для выпускников, устроившихся в компанию, будут созданы специальные условия работы, которые позволят совмещать ее с учебой уже в вузе. А Егор понимает, что программист с высшим образованием в дальнейшем будет иметь большие перспективы и в компании, и на рынке труда в целом", – уточнила мама студента.
Конечно, не у всех девятиклассников есть столь дальний прицел. Но учеба в колледже при участии потенциального работодателя, по мнению родителей, быстрее сориентирует детей в нужном направлении.
"В колледже дети быстрее взрослеют, погружаются в другую среду, становятся более самостоятельными. Специальные предметы и практика делают будущую профессию более понятной и осязаемой, а процесс обучения – более привлекательным. Кроме того, наличие потенциального работодателя дает студенту шанс отличиться и сразу попасть в профессиональную среду, а родителям – уверенность, что ребенок на выходе из колледжа не останется не у дел, потому что у него нет трудового стажа и опыта работы", – считает мама еще одной студентки колледжа Виктория Талан.
Цифры Минобразования Кубани - в пользу СПО
Данные министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края подтверждают интерес молодых людей к среднему профессиональному образованию и актуальным сегодня профессиям.
"Колледжи и техникумы выбирают более 64% девятиклассников. Мы ежегодно увеличиваем количество мест по тем направлениям и специальностям, которые востребованы экономикой региона. В кадрах нуждаются машиностроение, легкая промышленность, строительство, сельское хозяйство, ИТ-технологии, химическая отрасль, сфера туризма и гостеприимства. Основные бюджетные места в системе среднего профессионального образования мы отдаем именно под эти специальности. В прошлом году приемные комиссии колледжей и техникумов приняли более 92 тысяч заявлений. Это говорит о востребованности СПО в целом", – рассказала глава регионального Минобразования Елена Воробьева.
По ее словам, практико-ориентированные программы "Профессионалитета" востребованы особо.
"На обучение в рамках проекта в прошлом году было подано более 6,7 тысячи заявлений. Среди лидеров – "Информационные системы и программирование". На это направление было подано 1559 заявлений на 150 мест. В текущем учебном году в шести образовательных кластерах федерального проекта "Профессионалитет" в регионе обучаются около 2,5 тысячи студентов.
Конечно, востребованность профессии и возможность гарантированного трудоустройства – решающие аргументы для абитуриента и его семьи. В рамках "Профессионалитета" ребята получают максимум практики на производствах, для них организуют стажировки, что практически гарантирует им трудоустройство. Ожидается, что оно составит не менее 85%. Добавлю также, что партнеры проекта берут на работу даже студентов 2-3 курсов", – уточнила министр.
По словам Елены Воробьевой, "Профессионалитет" позволил региону привлечь дополнительные средства на развитие учреждений СПО, так как работодатели-участники проекта не только формируют образовательные программы, предоставляют свои площадки для обучения и выступают наставниками студентов, но и инвестируют в развитие системы среднего профессионального образования.
В эпицентре будущего: работа в Сибири под крылом надежного работодателя
Не исключено, впрочем, что Кубань поделится своими кадрами с теми субъектами страны, где сегодня в них нуждаются особо. Речь о Сибири, которая становится локомотивом промышленного и экономического роста страны.
"В Сибири расположены многие крупные промышленные предприятия России
. И разворот на Восток, столь актуальный в наши дни, невозможен без развития Сибири. А рост промышленности – без развития инфраструктуры и энергетики", - говорит Юлия Щегловская.
Среди ключевых факторов, влияющих на мотивацию студентов к дальнейшему переезду в Сибирь, она выделила прозрачные и предсказуемые перспективы карьерного и зарплатного роста, а также социальные гарантии. Юлия отметила, что уровень дохода в Сибири выше, а по ряду специальностей – кратно выше, чем на юге страны.
Еще один важный фактор, по ее мнению, это стабильность и масштабные задачи, которые предстоит решать будущим сотрудникам энергохолдинга.
"Работа в энергохолдинге дает возможность своими глазами увидеть инфраструктурные объекты России, бескрайние сибирские леса, побывать на Байкале
. Получить незабываемый жизненный и бесценный профессиональный опыт. Согласитесь, можно работать ИТ-специалистом на фрилансе и выполнять разовые задачи, а можно реализовывать амбициозные, сложные, стратегически важные проекты по автоматизации и цифровизации в команде с опытными профессионалами, обучаясь у них и развивая свои навыки и умения", - отметила она.
По словам Юлии Щегловской, количество заключенных целевых договоров на Кубани (только за первый учебный год в Краснодаре их подписали две трети студентов) демонстрирует, что ребята-южане не боятся связать свою жизнь с Сибирью. "Не будет преувеличением сказать, что "Профессионалитет" объединяет Сибирь и Кубань", – резюмировала она.
К слову, уже 15 апреля первая группа студентов-первокурсников Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа отправится в Иркутскую область на ознакомительную экскурсию, где им покажут работу входящих в Эн+ ГЭС и ТЭЦ.