https://ria.ru/20240410/proekt-1939135265.html

Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте

Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте - РИА Новости, 10.04.2024

Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте

Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:37

2024-04-10T16:37

2024-04-10T16:37

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волгоградская область

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Уточняется, что предприниматели в течение года пройдут обучение по шести модулям программ, после чего под руководством экспертов приступят к реализации собственного проекта. Бизнесменам-участникам нужно будет найти зарубежных партнеров, провести переговоры, оформить разрешения и сертификаты. Директор регионального Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова пояснила, что благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный форсаж" компании осваивают новые рынки сбыта, расширяют географию продаж через заключение новых контрактов на поставку продукции в зарубежные страны. Бесплатные образовательные услуги являются одной из востребованных МСП мер поддержки. В регионе предусмотрено около 100 различных стимулирующих развитие бизнеса механизмов. Данные мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, волгоградская область