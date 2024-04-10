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Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте - РИА Новости, 10.04.2024
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:37
2024-04-10T16:37
2024-04-10T16:37
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Уточняется, что предприниматели в течение года пройдут обучение по шести модулям программ, после чего под руководством экспертов приступят к реализации собственного проекта. Бизнесменам-участникам нужно будет найти зарубежных партнеров, провести переговоры, оформить разрешения и сертификаты. Директор регионального Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова пояснила, что благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный форсаж" компании осваивают новые рынки сбыта, расширяют географию продаж через заключение новых контрактов на поставку продукции в зарубежные страны. Бесплатные образовательные услуги являются одной из востребованных МСП мер поддержки. В регионе предусмотрено около 100 различных стимулирующих развитие бизнеса механизмов. Данные мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240410/kofeynya-1939130382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, волгоградская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Волгоградская область
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.
Уточняется, что предприниматели в течение года пройдут обучение по шести модулям программ, после чего под руководством экспертов приступят к реализации собственного проекта.
Бизнесменам-участникам нужно будет найти зарубежных партнеров, провести переговоры, оформить разрешения и сертификаты.
Директор регионального Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова пояснила, что благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный форсаж" компании осваивают новые рынки сбыта, расширяют географию продаж через заключение новых контрактов на поставку продукции в зарубежные страны.
Бесплатные образовательные услуги являются одной из востребованных МСП мер поддержки. В регионе предусмотрено около 100 различных стимулирующих развитие бизнеса механизмов.
Данные мероприятия реализуются по нацпроектам
"Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".