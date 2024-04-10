Рейтинг@Mail.ru
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
16:37 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/proekt-1939135265.html
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте - РИА Новости, 10.04.2024
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте
Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:37
2024-04-10T16:37
твой бизнес
твой бизнес – новости
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939136317_0:16:3587:2034_1920x0_80_0_0_4343b8722e6953026fa25066c8f62d74.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Уточняется, что предприниматели в течение года пройдут обучение по шести модулям программ, после чего под руководством экспертов приступят к реализации собственного проекта. Бизнесменам-участникам нужно будет найти зарубежных партнеров, провести переговоры, оформить разрешения и сертификаты. Директор регионального Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова пояснила, что благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный форсаж" компании осваивают новые рынки сбыта, расширяют географию продаж через заключение новых контрактов на поставку продукции в зарубежные страны. Бесплатные образовательные услуги являются одной из востребованных МСП мер поддержки. В регионе предусмотрено около 100 различных стимулирующих развитие бизнеса механизмов. Данные мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240410/kofeynya-1939130382.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939136317_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_4338093f80c4d522109a3dc9e6c69fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, волгоградская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Волгоградская область

Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательном проекте

CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Образовательная программа "Экспортный форсаж"
Образовательная программа Экспортный форсаж - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) /
Образовательная программа "Экспортный форсаж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Десять волгоградских предприятий поучаствуют в образовательной программе "Экспортный форсаж", реализованной региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.
Уточняется, что предприниматели в течение года пройдут обучение по шести модулям программ, после чего под руководством экспертов приступят к реализации собственного проекта.
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
16:28
Бизнесменам-участникам нужно будет найти зарубежных партнеров, провести переговоры, оформить разрешения и сертификаты.
Директор регионального Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова пояснила, что благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный форсаж" компании осваивают новые рынки сбыта, расширяют географию продаж через заключение новых контрактов на поставку продукции в зарубежные страны.
Бесплатные образовательные услуги являются одной из востребованных МСП мер поддержки. В регионе предусмотрено около 100 различных стимулирующих развитие бизнеса механизмов.
Данные мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала