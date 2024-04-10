https://ria.ru/20240410/pp-2000-1938983860.html
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри - РИА Новости, 10.04.2024
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри
Российский пистолет-пулемет ПП-2000 смог пройти рекордный тест - оружие продолжило штатно стрелять с грязью внутри ствольной коробки и в стволе, после того, как РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:10
2024-04-10T07:10
2024-04-10T09:21
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский пистолет-пулемет ПП-2000 смог пройти рекордный тест - оружие продолжило штатно стрелять с грязью внутри ствольной коробки и в стволе, после того, как его переехала машина, следует из видео госкорпорации "Ростех". Ролик был подготовлен корпорацией в рамках проекта "Наш краш". В видео демонстрируется, как с пистолетом-пулеметом проводят различные испытания на надежность. В частности, ПП-2000 с силой бросали на лед с высоты одного метра и более, в том числе стволом вниз, валяли в грязи, погружали в грязную воду, однако каждый раз он продолжал работать, позволяя точно поражать мишени. Наиболее тяжелым тестом для оружия стал наезд легкового автомобиля, вдавившего ПП-2000 в жирную глинистую грязь настолько, что его не сразу смогли отыскать: ведущему пришлось копаться в грунте, он наткнулся на автомат наощупь. Пистолет-пулемет облепленный грязью, с глиной в ствольной коробке, стволе и механизмах все равно продолжил бесперебойно стрелять. Подобные испытания с наездом машиной с положительным результатом для пистолетов-пулеметов ранее не проводились. Также пистолет-пулемет протестировали непрерывной стрельбой. Из него было выпущено более 400 патронов и он ни разу не дал осечку, хотя согласно техническому заданию госзаказчика он должен штатно работать всего при 160 непрерывных выстрелах. Ствол ПП-2000 при этом тесте разогрелся так, что на нем таял и испарялся лед. ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
https://ria.ru/20231002/bronezhilet-1899825467.html
https://ria.ru/20240408/rossiya-1938499897.html
https://ria.ru/20231108/patron-1908069557.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри
"Ростех": пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест по стрельбе с грязью внутри
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский пистолет-пулемет ПП-2000 смог пройти рекордный тест - оружие продолжило штатно стрелять с грязью внутри ствольной коробки и в стволе, после того, как его переехала машина, следует из видео госкорпорации "Ростех".
Ролик был подготовлен корпорацией в рамках проекта "Наш краш".
В видео демонстрируется, как с пистолетом-пулеметом проводят различные испытания на надежность. В частности, ПП-2000 с силой бросали на лед с высоты одного метра и более, в том числе стволом вниз, валяли в грязи, погружали в грязную воду, однако каждый раз он продолжал работать, позволяя точно поражать мишени.
Наиболее тяжелым тестом для оружия стал наезд легкового автомобиля, вдавившего ПП-2000 в жирную глинистую грязь настолько, что его не сразу смогли отыскать: ведущему пришлось копаться в грунте, он наткнулся на автомат наощупь. Пистолет-пулемет облепленный грязью, с глиной в ствольной коробке, стволе и механизмах все равно продолжил бесперебойно стрелять.
Подобные испытания с наездом машиной с положительным результатом для пистолетов-пулеметов ранее не проводились.
Также пистолет-пулемет протестировали непрерывной стрельбой. Из него было выпущено более 400 патронов и он ни разу не дал осечку, хотя согласно техническому заданию госзаказчика он должен штатно работать всего при 160 непрерывных выстрелах. Ствол ПП-2000 при этом тесте разогрелся так, что на нем таял и испарялся лед.
ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы
" (входит в "Ростех").