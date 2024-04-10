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СМИ раскрыли, в каких случаях на Украине повестка будет считаться врученной - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/povestka-1939173178.html
СМИ раскрыли, в каких случаях на Украине повестка будет считаться врученной
СМИ раскрыли, в каких случаях на Украине повестка будет считаться врученной - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ раскрыли, в каких случаях на Украине повестка будет считаться врученной
На Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее физически, следует из законопроекта об ужесточении мобилизации, сообщает в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:27
2024-04-10T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее физически, следует из законопроекта об ужесточении мобилизации, сообщает в среду украинское издание "Зеркало недели". "Если гражданин не находится по адресу, указанному в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и физически не получил повестку, она будет считаться врученной. Это означает, что в таком случае военкомат сможет инициировать уклонение от ограничения в праве управления автомобилем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинское издание "Страна" ранее сообщало, что принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от 385 до 1,5 тысячи долларов. Кроме того, как сообщает "Зеркало недели", неуточнение военно-учетных данных в течение 10 дней позволит руководителю военкомата обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат. В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ пройти медкомиссию во время мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, в каких случаях на Украине повестка будет считаться врученной

Украинские СМИ: повестка будет считаться врученной, даже если ее не получили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМобилизованные жители
Мобилизованные жители - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее физически, следует из законопроекта об ужесточении мобилизации, сообщает в среду украинское издание "Зеркало недели".
«
"Если гражданин не находится по адресу, указанному в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и физически не получил повестку, она будет считаться врученной. Это означает, что в таком случае военкомат сможет инициировать уклонение от ограничения в праве управления автомобилем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Украинское издание "Страна" ранее сообщало, что принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от 385 до 1,5 тысячи долларов.
Кроме того, как сообщает "Зеркало недели", неуточнение военно-учетных данных в течение 10 дней позволит руководителю военкомата обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат.
В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ пройти медкомиссию во время мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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