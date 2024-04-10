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Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса - РИА Новости, 10.04.2024
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Вологодская область
 
16:08 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pomosch-1939129085.html
Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса
Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса - РИА Новости, 10.04.2024
Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала СВО... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:08
2024-04-10T16:08
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
георгий филимонов
боевое братство
единая россия
вологда
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала СВО отправило на передовую более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза, это помощь неравнодушных жителей, общественных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Вся Вологодская область сплотилась ради того, чтобы всеми силами поддерживать наших бойцов на передовой. Объем гуманитарного груза, который ежемесячно отправляется в зону СВО, беспрецедентный. Рад, что бизнес-сообщество не остается в стороне. Помощь военнослужащим стала приоритетом работы многих предпринимателей", - цитирует пресс-служба Луценко. Он поблагодарил каждого, кто вносит вклад в общее большое дело. Уточняется, что на днях в зону проведения специальной военной операции из Вологды отправится очередная машина гуманитарной помощи. Вологодское городское отделение "Боевого братства" совместно с предпринимателями собрали необходимую на передовой технику – квадракоптеры, дроны, средства радиоэлектронного подавления, радиостанции. Также в гуманитарный груз войдет порядка 600 блиндажных свечей. Их приобрели депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия", предприниматель Анатолий Дианов и бизнесмен Роман Глазов. "Мы привезли партию блиндажных свечей "Викинг" из Москвы от предприятия "Полиграфспецснаб". С производителями хорошо знакомы, знаем, что изделия проверены на практике. Свечи не дают копоти и гари, горят пять-шесть часов. В каждом комплекте также коробок спичек и самодельная конфорка. Можно погреться, разогреть пищу и воду. Это вторая наша отправка, более тысячи свечей уже находится у бойцов", - сказал Дианов. Бизнесмен Роман Глазов также не смог оставаться в стороне. Гуманитарный груз в зону СВО повезут члены "Боевого братства", в том числе Михаил Суриков, для которого это уже не первая командировка на передовую. В зону боевых действий вологжанин отправлялся более 50 раз. "Доставляем ребятам все необходимое для фронта, для Победы. То, что сейчас собирают наши вологжане, это необходимая поддержка для бойцов. Все свечи, которые в том числе делают наши волонтеры, необходимы для фронта. Огромные слова благодарности передаем от наших ребят Андрею Луценко, он вместе с "Единой Россией" поддерживает бойцов. Врио губернатора Георгию Филимонову и правительству области, Анатолию Дианову, нашим предпринимателям, всем вологжанам. Будем приближать Победу", - отметил Суриков. Принимал гуманитарный груз от предпринимателей лично руководитель Вологодского областного отделения "Боевого братства" Игорь Сидоров. Окопные свечи вместе с техникой и оборудованием будут доставлены вологодским бойцам в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240402/gruz-1937388584.html
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вологодская область, андрей луценко, георгий филимонов, боевое братство, единая россия, вологда, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Георгий Филимонов, Боевое братство, Единая Россия, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала СВО отправило на передовую более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза, это помощь неравнодушных жителей, общественных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Вся Вологодская область сплотилась ради того, чтобы всеми силами поддерживать наших бойцов на передовой. Объем гуманитарного груза, который ежемесячно отправляется в зону СВО, беспрецедентный. Рад, что бизнес-сообщество не остается в стороне. Помощь военнослужащим стала приоритетом работы многих предпринимателей", - цитирует пресс-служба Луценко.
Он поблагодарил каждого, кто вносит вклад в общее большое дело.
Более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
2 апреля, 17:08
Уточняется, что на днях в зону проведения специальной военной операции из Вологды отправится очередная машина гуманитарной помощи. Вологодское городское отделение "Боевого братства" совместно с предпринимателями собрали необходимую на передовой технику – квадракоптеры, дроны, средства радиоэлектронного подавления, радиостанции. Также в гуманитарный груз войдет порядка 600 блиндажных свечей. Их приобрели депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия", предприниматель Анатолий Дианов и бизнесмен Роман Глазов.
«
"Мы привезли партию блиндажных свечей "Викинг" из Москвы от предприятия "Полиграфспецснаб". С производителями хорошо знакомы, знаем, что изделия проверены на практике. Свечи не дают копоти и гари, горят пять-шесть часов. В каждом комплекте также коробок спичек и самодельная конфорка. Можно погреться, разогреть пищу и воду. Это вторая наша отправка, более тысячи свечей уже находится у бойцов", - сказал Дианов.
Бизнесмен Роман Глазов также не смог оставаться в стороне.
Гуманитарный груз в зону СВО повезут члены "Боевого братства", в том числе Михаил Суриков, для которого это уже не первая командировка на передовую. В зону боевых действий вологжанин отправлялся более 50 раз.
«
"Доставляем ребятам все необходимое для фронта, для Победы. То, что сейчас собирают наши вологжане, это необходимая поддержка для бойцов. Все свечи, которые в том числе делают наши волонтеры, необходимы для фронта. Огромные слова благодарности передаем от наших ребят Андрею Луценко, он вместе с "Единой Россией" поддерживает бойцов. Врио губернатора Георгию Филимонову и правительству области, Анатолию Дианову, нашим предпринимателям, всем вологжанам. Будем приближать Победу", - отметил Суриков.
Принимал гуманитарный груз от предпринимателей лично руководитель Вологодского областного отделения "Боевого братства" Игорь Сидоров.
Окопные свечи вместе с техникой и оборудованием будут доставлены вологодским бойцам в ближайшие дни.
Работа волонтерского центра Zа брата V в Вологде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Луценко: Вологодские волонтеры помогают облегчить быт бойцов СВО
26 марта, 09:09
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоГеоргий ФилимоновБоевое братствоЕдиная РоссияВологдаЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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