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Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса

Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса - РИА Новости, 10.04.2024

Луценко заявил, что помощь бойцам СВО – приоритет для вологодского бизнеса

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала СВО... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:08

2024-04-10T16:08

2024-04-10T16:08

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

георгий филимонов

боевое братство

единая россия

вологда

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала СВО отправило на передовую более 2,3 тысячи тонн гуманитарного груза, это помощь неравнодушных жителей, общественных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Вся Вологодская область сплотилась ради того, чтобы всеми силами поддерживать наших бойцов на передовой. Объем гуманитарного груза, который ежемесячно отправляется в зону СВО, беспрецедентный. Рад, что бизнес-сообщество не остается в стороне. Помощь военнослужащим стала приоритетом работы многих предпринимателей", - цитирует пресс-служба Луценко. Он поблагодарил каждого, кто вносит вклад в общее большое дело. Уточняется, что на днях в зону проведения специальной военной операции из Вологды отправится очередная машина гуманитарной помощи. Вологодское городское отделение "Боевого братства" совместно с предпринимателями собрали необходимую на передовой технику – квадракоптеры, дроны, средства радиоэлектронного подавления, радиостанции. Также в гуманитарный груз войдет порядка 600 блиндажных свечей. Их приобрели депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия", предприниматель Анатолий Дианов и бизнесмен Роман Глазов. "Мы привезли партию блиндажных свечей "Викинг" из Москвы от предприятия "Полиграфспецснаб". С производителями хорошо знакомы, знаем, что изделия проверены на практике. Свечи не дают копоти и гари, горят пять-шесть часов. В каждом комплекте также коробок спичек и самодельная конфорка. Можно погреться, разогреть пищу и воду. Это вторая наша отправка, более тысячи свечей уже находится у бойцов", - сказал Дианов. Бизнесмен Роман Глазов также не смог оставаться в стороне. Гуманитарный груз в зону СВО повезут члены "Боевого братства", в том числе Михаил Суриков, для которого это уже не первая командировка на передовую. В зону боевых действий вологжанин отправлялся более 50 раз. "Доставляем ребятам все необходимое для фронта, для Победы. То, что сейчас собирают наши вологжане, это необходимая поддержка для бойцов. Все свечи, которые в том числе делают наши волонтеры, необходимы для фронта. Огромные слова благодарности передаем от наших ребят Андрею Луценко, он вместе с "Единой Россией" поддерживает бойцов. Врио губернатора Георгию Филимонову и правительству области, Анатолию Дианову, нашим предпринимателям, всем вологжанам. Будем приближать Победу", - отметил Суриков. Принимал гуманитарный груз от предпринимателей лично руководитель Вологодского областного отделения "Боевого братства" Игорь Сидоров. Окопные свечи вместе с техникой и оборудованием будут доставлены вологодским бойцам в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240402/gruz-1937388584.html

https://ria.ru/20240326/vologda-1935811157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, георгий филимонов, боевое братство, единая россия, вологда, законодательное собрание вологодской области