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В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.04.2024
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08:48 10.04.2024
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В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи
Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:48
2024-04-10T08:48
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. "Помощь оказывают соседние регионы – доставлено более 110 тонн гуманитарного груза. Организована работа мобильного пункта муниципальных приемных для формирования заявлений на материальную помощь. На выплаты пострадавшим от ЧС принято более 17 тысяч заявлений", - говорится в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи

Соседние регионы доставили в Оренбуржье более 110 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМестный житель у жилого дома в Орске
Местный житель у жилого дома в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Местный житель у жилого дома в Орске
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство.
"Помощь оказывают соседние регионы – доставлено более 110 тонн гуманитарного груза. Организована работа мобильного пункта муниципальных приемных для формирования заявлений на материальную помощь. На выплаты пострадавшим от ЧС принято более 17 тысяч заявлений", - говорится в сообщении.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
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