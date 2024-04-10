https://ria.ru/20240410/pomosch-1938991703.html

В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи

В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи

Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:48

2024-04-10T08:48

2024-04-10T08:48

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938910975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6170a01d422b4279e37047ea7a218a24.jpg

УФА, 10 апр – РИА Новости. Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. "Помощь оказывают соседние регионы – доставлено более 110 тонн гуманитарного груза. Организована работа мобильного пункта муниципальных приемных для формирования заявлений на материальную помощь. На выплаты пострадавшим от ЧС принято более 17 тысяч заявлений", - говорится в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938445859.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия