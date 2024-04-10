https://ria.ru/20240410/pomosch-1938991703.html
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи
Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:48
2024-04-10T08:48
2024-04-10T08:48
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Соседние регионы доставили в затопленные районы Оренбуржской области более 110 тонн гуманитарной помощи, сообщило областное правительство. "Помощь оказывают соседние регионы – доставлено более 110 тонн гуманитарного груза. Организована работа мобильного пункта муниципальных приемных для формирования заявлений на материальную помощь. На выплаты пострадавшим от ЧС принято более 17 тысяч заявлений", - говорится в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938445859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбуржье доставили более 110 тонн гуманитарной помощи
Соседние регионы доставили в Оренбуржье более 110 тонн гуманитарной помощи