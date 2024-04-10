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Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля - РИА Новости, 10.04.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
21:33 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/polovode-1939212814.html
Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля
Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля - РИА Новости, 10.04.2024
Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля
Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля, что позволит провести его оптимально и с максимальной пользой, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:33
2024-04-10T21:33
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля, что позволит провести его оптимально и с максимальной пользой, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля. Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что Росводресурсы пошли региону навстречу. По плану максимальные сбросы с Волгоградского гидроузла в объеме 26 тысяч кубометров в секунду будут осуществляться c 22 по 27 апреля включительно. "Нам важно увеличить продолжительность этого периода и плавно перейти на рыбохозяйственную полку в объеме не менее 19 тысяч кубометров в секунду. Сбросы на таком уровне необходимо продлить как можно дольше", - отметил губернатор. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов пообещал поддержать этот вопрос при условии складывающейся благоприятной водохозяйственной обстановки в части наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада и приточности. Дальнейшее развитие весеннего половодья в Астраханской области будет рассмотрено на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html
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астраханская область, игорь бабушкин, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), жкх
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), ЖКХ

Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за весеннего паводка
Подтопленная из-за весеннего паводка - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопленная из-за весеннего паводка . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля, что позволит провести его оптимально и с максимальной пользой, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля. Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что Росводресурсы пошли региону навстречу.
По плану максимальные сбросы с Волгоградского гидроузла в объеме 26 тысяч кубометров в секунду будут осуществляться c 22 по 27 апреля включительно. "Нам важно увеличить продолжительность этого периода и плавно перейти на рыбохозяйственную полку в объеме не менее 19 тысяч кубометров в секунду. Сбросы на таком уровне необходимо продлить как можно дольше", - отметил губернатор.
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов пообещал поддержать этот вопрос при условии складывающейся благоприятной водохозяйственной обстановки в части наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада и приточности.
Дальнейшее развитие весеннего половодья в Астраханской области будет рассмотрено на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 11:47
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)ЖКХ
 
 
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