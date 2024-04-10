https://ria.ru/20240410/polovode-1939212814.html

Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля

Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля - РИА Новости, 10.04.2024

Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля

Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля, что позволит провести его оптимально и с максимальной пользой, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:33

2024-04-10T21:33

2024-04-10T21:33

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Начало половодья в Астраханской области перенесли на 14 апреля, что позволит провести его оптимально и с максимальной пользой, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля. Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что Росводресурсы пошли региону навстречу. По плану максимальные сбросы с Волгоградского гидроузла в объеме 26 тысяч кубометров в секунду будут осуществляться c 22 по 27 апреля включительно. "Нам важно увеличить продолжительность этого периода и плавно перейти на рыбохозяйственную полку в объеме не менее 19 тысяч кубометров в секунду. Сбросы на таком уровне необходимо продлить как можно дольше", - отметил губернатор. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов пообещал поддержать этот вопрос при условии складывающейся благоприятной водохозяйственной обстановки в части наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада и приточности. Дальнейшее развитие весеннего половодья в Астраханской области будет рассмотрено на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, игорь бабушкин, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), жкх