https://ria.ru/20240410/politika-1939053443.html

Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество

Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.04.2024

Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:10

2024-04-10T12:10

2024-04-10T12:32

союзное государство

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россия

белоруссия

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html

россия

белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко