Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
12:10 10.04.2024 (обновлено: 12:32 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/politika-1939053443.html
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.04.2024
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:10
2024-04-10T12:32
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
санкт-петербург
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html
россия
белоруссия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2dcfffa7d926209f60879ff024e8d464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество

Путин и Лукашенко обсудят реализацию решений Госсовета Союзного госдуарства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин
2 апреля, 13:23
 
Союзное государствоВ миреРоссияБелоруссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала