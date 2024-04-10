https://ria.ru/20240410/politika-1939053443.html
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.04.2024
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:10
2024-04-10T12:10
2024-04-10T12:32
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество
Путин и Лукашенко обсудят реализацию решений Госсовета Союзного госдуарства