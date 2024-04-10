https://ria.ru/20240410/pogoda-1939114094.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.04.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:29
2024-04-10T15:29
2024-04-10T15:29
санкт-петербург
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa до 9 часов 12 апреля на территории Сaнкт‑Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветреной погоды. Местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, погода, общество
Санкт-Петербург, Погода, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге из-за усиления ветра объявили желтый уровень погодной опасности