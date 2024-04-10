https://ria.ru/20240410/pogoda-1939114094.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.04.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:29

2024-04-10T15:29

2024-04-10T15:29

санкт-петербург

погода

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824604_0:137:2475:1529_1920x0_80_0_0_27b35104259dcef5ac1141284e653cab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa до 9 часов 12 апреля на территории Сaнкт‑Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветреной погоды. Местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, погода, общество