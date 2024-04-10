Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок
Байден подарил Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Японии Фумио Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок с музыкой американских исполнителей в ходе визита японского премьера в Вашингтон, сообщает издание Hill.
"Официальным подарком стал 17-дюймовый (43-сантиметровый – ред.) трехногий стол, изготовленный вручную японско-американской компанией в Пенсильвании. Стол изготовлен из американского черного ореха и включает табличку в память об этом визите. Байден подарил премьер-министру литографию в рамке и двухтомный комплект пластинок с автографами легенды музыки Билли Джоэла, а также коллекцию винтажных виниловых пластинок выдающихся американских музыкальных исполнителей, представленную в кастомизированной кожаной коробке", - пишет издание.
Отмечается, что жена Байдена Джилл подарила супруге Кисиды Юко картину в рамке с изображением вишневого дерева, которое они вместе посадили на южной лужайке Белого дома прошлой весной. Кроме того, супруга японского премьера получила в подарок футбольный мяч с автографами женской национальной сборной США по футболу и женской национальной сборной Японии по футболу.
Ранее японский МИД сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида по случаю государственного визита в США преподнес президенту Джо Байдену набор подарков, среди которых был набор мерча от компании Nintendo, включая плюшевые фигурки, чашки и тарелки с изображениями главных героев знаменитой игры Super Mario.
Кисида в настоящее время находится с государственным визитом в США. 10 апреля состоится двусторонний саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом и примет участие в трехстороннем саммите лидеров Японии, США и Филиппин.
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