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Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок - РИА Новости, 10.04.2024
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10:17 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/podarok-1939018187.html
Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок
Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок - РИА Новости, 10.04.2024
Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок
Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Японии Фумио Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок с музыкой американских исполнителей в ходе РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:17
2024-04-10T10:17
в мире
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япония
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Японии Фумио Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок с музыкой американских исполнителей в ходе визита японского премьера в Вашингтон, сообщает издание Hill. "Официальным подарком стал 17-дюймовый (43-сантиметровый – ред.) трехногий стол, изготовленный вручную японско-американской компанией в Пенсильвании. Стол изготовлен из американского черного ореха и включает табличку в память об этом визите. Байден подарил премьер-министру литографию в рамке и двухтомный комплект пластинок с автографами легенды музыки Билли Джоэла, а также коллекцию винтажных виниловых пластинок выдающихся американских музыкальных исполнителей, представленную в кастомизированной кожаной коробке", - пишет издание. Отмечается, что жена Байдена Джилл подарила супруге Кисиды Юко картину в рамке с изображением вишневого дерева, которое они вместе посадили на южной лужайке Белого дома прошлой весной. Кроме того, супруга японского премьера получила в подарок футбольный мяч с автографами женской национальной сборной США по футболу и женской национальной сборной Японии по футболу. Ранее японский МИД сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида по случаю государственного визита в США преподнес президенту Джо Байдену набор подарков, среди которых был набор мерча от компании Nintendo, включая плюшевые фигурки, чашки и тарелки с изображениями главных героев знаменитой игры Super Mario. Кисида в настоящее время находится с государственным визитом в США. 10 апреля состоится двусторонний саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом и примет участие в трехстороннем саммите лидеров Японии, США и Филиппин.
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в мире, сша, япония, вашингтон (штат), фумио кисида, джо байден, билли джоэл, nintendo
В мире, США, Япония, Вашингтон (штат), Фумио Кисида, Джо Байден, Билли Джоэл, Nintendo
Байден подарил Кисиде стол и коллекцию пластинок

Байден подарил Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Японии Фумио Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок с музыкой американских исполнителей в ходе визита японского премьера в Вашингтон, сообщает издание Hill.
"Официальным подарком стал 17-дюймовый (43-сантиметровый – ред.) трехногий стол, изготовленный вручную японско-американской компанией в Пенсильвании. Стол изготовлен из американского черного ореха и включает табличку в память об этом визите. Байден подарил премьер-министру литографию в рамке и двухтомный комплект пластинок с автографами легенды музыки Билли Джоэла, а также коллекцию винтажных виниловых пластинок выдающихся американских музыкальных исполнителей, представленную в кастомизированной кожаной коробке", - пишет издание.
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Отмечается, что жена Байдена Джилл подарила супруге Кисиды Юко картину в рамке с изображением вишневого дерева, которое они вместе посадили на южной лужайке Белого дома прошлой весной. Кроме того, супруга японского премьера получила в подарок футбольный мяч с автографами женской национальной сборной США по футболу и женской национальной сборной Японии по футболу.
Ранее японский МИД сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида по случаю государственного визита в США преподнес президенту Джо Байдену набор подарков, среди которых был набор мерча от компании Nintendo, включая плюшевые фигурки, чашки и тарелки с изображениями главных героев знаменитой игры Super Mario.
Кисида в настоящее время находится с государственным визитом в США. 10 апреля состоится двусторонний саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом и примет участие в трехстороннем саммите лидеров Японии, США и Филиппин.
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