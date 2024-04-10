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Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/plan-1939192807.html
Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине
Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине
Владимир Зеленский впервые заговорил о возможности участия России в обсуждении "мирного плана" по урегулированию ситуации на Украине, но только после его... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:38
2024-04-10T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир хохлов
андрей ермак
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые заговорил о возможности участия России в обсуждении "мирного плана" по урегулированию ситуации на Украине, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии. "Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже во время первой встречи... И после этого мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение", - сказал он в интервью немецкой газете Bild. Зеленский также повторил прежнюю позицию о том, что по его мнению, Россия "не нужна" на мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии. Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир хохлов, андрей ермак, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов, Андрей Ермак, Швейцария
Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине

Зеленский: Россия сможет обсуждать "мирный план" после его утверждения

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые заговорил о возможности участия России в обсуждении "мирного плана" по урегулированию ситуации на Украине, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии.
"Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже во время первой встречи... И после этого мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение", - сказал он в интервью немецкой газете Bild.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая
15 января, 22:01
Зеленский также повторил прежнюю позицию о том, что по его мнению, Россия "не нужна" на мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии.
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ХохловАндрей ЕрмакШвейцария
 
 
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