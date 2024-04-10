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Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России - РИА Новости, 10.04.2024
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09:46 10.04.2024 (обновлено: 10:51 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России - РИА Новости, 10.04.2024
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России
План Североатлантического альянса по подавлению России с треском провалился, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:46
2024-04-10T10:51
россия
сша
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. План Североатлантического альянса по подавлению России с треском провалился, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."НАТО под предводительством США не ослабила Россию. Ее армия сейчас сильна как никогда", — отметил он.Дотком подчеркнул, что, пока Россия одерживает верх в этом военном противостоянии, НАТО даже не может найти достаточно снарядов для Украины. Кроме того, добавил он, множество украинцев погибло из-за прокси-конфликта США с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240409/aviabomby-1938876021.html
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россия, сша, москва, владимир путин, нато, megaupload
Россия, США, Москва, Владимир Путин, НАТО, Megaupload
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России

Немецкий бизнесмен Дотком: у НАТО не получилось ослабить Россию

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. План Североатлантического альянса по подавлению России с треском провалился, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"НАТО под предводительством США не ослабила Россию. Ее армия сейчас сильна как никогда", — отметил он.
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Дотком подчеркнул, что, пока Россия одерживает верх в этом военном противостоянии, НАТО даже не может найти достаточно снарядов для Украины. Кроме того, добавил он, множество украинцев погибло из-за прокси-конфликта США с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, — Москва к этому готова.
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