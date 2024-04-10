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Песков оценил ситуацию с диалогом России и США - РИА Новости, 10.04.2024
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12:59 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/peskov-1939066872.html
Песков оценил ситуацию с диалогом России и США
Песков оценил ситуацию с диалогом России и США - РИА Новости, 10.04.2024
Песков оценил ситуацию с диалогом России и США
Уровень диалога России и США оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:59
2024-04-10T12:59
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень диалога России и США оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240409/ssha-1938905105.html
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россия, дмитрий песков, сша
Россия, Дмитрий Песков, США
Песков оценил ситуацию с диалогом России и США

Песков: уровень диалога России и США оставляет желать лучшего

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень диалога России и США оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
Вчера, 17:42
 
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