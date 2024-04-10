https://ria.ru/20240410/peskov-1939066872.html

Песков оценил ситуацию с диалогом России и США

Песков оценил ситуацию с диалогом России и США - РИА Новости, 10.04.2024

Песков оценил ситуацию с диалогом России и США

Уровень диалога России и США оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:59

2024-04-10T12:59

2024-04-10T12:59

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень диалога России и США оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240409/ssha-1938905105.html

россия

сша

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2024

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россия, дмитрий песков, сша