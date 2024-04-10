Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 10.04.2024 (обновлено: 03:47 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу - РИА Новости, 10.04.2024
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:38
2024-04-10T03:47
москва
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг.&quot;Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы&quot;, — сказал он в кулуарах ежегодного космического симпозиума.Уайтинг добавил, что США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе."Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий", — сказал он.Ранее в ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая.В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. При этом в МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и Китай.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство обороны сша
Москва, Министерство обороны США
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу

Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтную связь с Москвой

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг.
«

"Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы", — сказал он в кулуарах ежегодного космического симпозиума.

Уайтинг добавил, что США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе.
"Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий", — сказал он.
Военнослужащий Военно-космических сил США - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Лишить Россию преимущества". США готовят революцию в военном деле
8 апреля, 08:00
Ранее в ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая.
В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. При этом в МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и Китай.
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием
15 февраля, 01:44
 
МоскваМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала