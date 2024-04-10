https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу - РИА Новости, 10.04.2024
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:38
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг."Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы", — сказал он в кулуарах ежегодного космического симпозиума.Уайтинг добавил, что США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе."Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий", — сказал он.Ранее в ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая.В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. При этом в МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и Китай.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
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москва, министерство обороны сша
Москва, Министерство обороны США
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтную связь с Москвой
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг.
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"Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы", — сказал он в кулуарах ежегодного космического симпозиума.
Уайтинг добавил, что США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе.
"Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий", — сказал он.
Ранее в ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая.
В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. При этом в МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и Китай.