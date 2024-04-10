https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми - РИА Новости, 10.04.2024
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми
Понтонный мост через реку Томь, на котором находились люди, сорвало паводком в Междуреченском городском округе Кузбасса, сообщила Западно-Сибирская транспортная РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:28
2024-04-10T17:28
2024-04-10T18:12
происшествия
кемеровская область
россия
междуреченск
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Понтонный мост через реку Томь, на котором находились люди, сорвало паводком в Междуреченском городском округе Кузбасса, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня ввиду паводковых явлений произошел отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбассе. В результате происшествия опасных последствий не наступило. Причины и обстоятельства события устанавливаются", — говорится в пресс-релизе ведомства.Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку.Пресс-служба СУ СК по Кемеровской области пояснила, что находившихся на дрейфующем мосту людей эвакуировали, никто из них не пострадал. Ведомство также начало доследственную проверку.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939138551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, россия, междуреченск, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Междуреченск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми, СК начал проверку