https://ria.ru/20240410/pavodok-1939138551.html

В Курганской области паводок затронул шесть населенных пунктов

В Курганской области паводок затронул шесть населенных пунктов - РИА Новости, 10.04.2024

В Курганской области паводок затронул шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов Курганской области оказались в зоне подтопления, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Ольга Сабуркина в эфире... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:40

2024-04-10T16:40

2024-04-10T17:33

происшествия

курганская область

курган

тобол (река)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шесть населенных пунктов Курганской области оказались в зоне подтопления, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Ольга Сабуркина в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас в зоне затопления находятся два муниципальных округа — это Целинный округ и Звериноголовский, в зоне подтопления шесть населенных пунктов. Это мы говорим о тех пунктах, куда уже пришла вода", — сказала она.По словам Сабуркиной, к паводку подготовили группировку сил и средств МЧС, продолжается эвакуация населения, ведутся работы по укреплению дамбы в областном центре, а также берегоукрепительные работы в нескольких округах.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУ МЧС на паводкоопасный период, на территории области может затопить 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона Вадима Шумкова, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html

курганская область

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, курган, тобол (река), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске