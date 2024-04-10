https://ria.ru/20240410/pavodok-1939008679.html

Владелец конюшни в Оренбурге рассказал об эвакуации лошадей

Владелец конюшни в Оренбурге рассказал об эвакуации лошадей - РИА Новости, 10.04.2024

Владелец конюшни в Оренбурге рассказал об эвакуации лошадей

Владелец конюшни в Дзержинском районе Оренбурга Алексей Павлов рассказал РИА Новости, как эвакуировал лошадей из-за приближающегося паводка. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:55

2024-04-10T09:55

2024-04-10T11:29

происшествия

дзержинский район

оренбург

гибдд мвд рф

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Владелец конюшни в Дзержинском районе Оренбурга Алексей Павлов рассказал РИА Новости, как эвакуировал лошадей из-за приближающегося паводка. "До сегодняшнего дня вроде терпимо было, вот осталось уже полметра (до воды). Сегодня мы… через трассу на бывший аэродром выгнали лошадей, будем ждать, пока вода уйдет. Самостоятельно, своими силами (эвакуировали), ГАИ предлагали, может, трассу перекрыть, но справились сами. На данный момент пока четыре оставили, пока терпимо, это жеребцы, их нельзя пустить в табун, они передерутся. Эвакуировали 24 головы", - рассказал Павлов. Владелец конюшни отметил, что сейчас вода остановилась и дальше не продвигается. Павлов добавил, что корма заготовлены и убраны в помещения, которые находятся выше. "Этой землей мы владеем третий год, за это время не было (паводка), со старыми жителями в Кушкуле разговаривал, последний раз такое было в 2004 году", - рассказал Павлов. Кушкуль - деревня в Дзержинском районе Оренбурга, здесь расположена дамба, о которой местные власти накануне сообщили, что была выполнена подсыпка глиной, чтобы исключить размывание.

https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html

дзержинский район

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владелец конюшни об эвакуации животных в Дзержинском районе Оренбурга В Дзержинском районе Оренбурга из-за паводка пришлось эвакуировать конюшню. Владелец рассказал РИА Новости, что сейчас вода остановилась и дальше не продвигается. Местные говорят, что подобного паводка здесь не было 20 лет. 2024-04-10T09:55 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дзержинский район, оренбург, гибдд мвд рф, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024